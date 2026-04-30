Hasadı başladı! Şifa arayanlar dağlara koşuyor: Kilosu 2 bin lira

Demirci ilçesinde bahar yağmurlarının ardından etkisini artıran sıcak hava, doğayı canlandırdı.

İlçenin yüksek kesimleri, ormanlık alanları ve yaylalarında halk arasında “altınbaşlı” olarak bilinen kuzu göbeği mantarı topraktan çıkmaya başladı.

Ekonomik değeriyle dikkat çeken bu özel mantar, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar için hem önemli bir geçim kaynağı hem de bir uğraş haline geldi.

Kuzu göbeği mantarı için özellikle Köylüce, Taşokçular ve Armutlu mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde dağ ve ormanlık alanlara yöneliyor. Çalılık alanlar ve ağaç dipleri dikkatle taranırken, bulunan mantarlar köküne zarar verilmeden bıçakla kesilerek toplanıyor. Bu yöntem sayesinde mantarın sporları toprakta kalıyor ve gelecek yıl yeniden yetişmesine olanak sağlanıyor.

“BULDUĞUMUZ HER MANTAR BİZİ MUTLU EDİYOR”

İHA’da yer alan habere göre, Köylüce Mahallesi’nde arkadaşlarıyla birlikte mantar arayan Ali Bozdağ, Osman Demirtaş ve Adil Poyraz, gün boyu süren arama sonucunda yaklaşık 1 kilo hasat yaptı.

Doğada adım adım mantar arayan gençlerden Ali Bozdağ, yaşadıkları heyecanı şu sözlerle anlattı:

“Hava güzelleşince kendimizi dağlara attık. Nasip oldu, yaklaşık 1 kilo kadar topladık. Bu mantarı araması ve bulması çok büyük bir heyecan. Bulduğumuz her mantar bizi mutlu ediyor. Şifa niyetine tüketiliyor, lezzeti de bir o kadar güzel”

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Dünya mutfağında önemli bir yere sahip olan ve bağışıklık sistemini desteklediği bilinen kuzu göbeği mantarı, ev ekonomisine de katkı sunuyor.

Yüksek fiyatı ve nadir bulunması nedeniyle oldukça değerli olan bu mantar, bahar aylarında bölge halkı için en önemli gelir kaynaklarından biri.