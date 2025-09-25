10 yıllık şikayet bitti: Google, haritayı netleştirdi

Türkiye'deki Google Haritalar kullanıcıları, yıllardır şikayet ediyordu.

Ülkenin belirgin şekilde bulanık göründüğünü, bu nedenle yakınlaştırma ve kasaba, sokak ve manzaraların ayrıntılarını görüntüleme olanağının sınırlı olduğunu bildiriliyordu.

Google, bulanıklık sorununu giderdi.

Son güncellemeyle birlikte harita artık varsayılan olarak tam netlikte yükleniyor.

Yeni düzenleme ile birlikte navigasyon daha doğru çalışacak, konum paylaşımı ve işletme yer tespitleri de daha sağlıklı yapılabilecek.