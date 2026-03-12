1,5 milyon TL altına sadece 2 model kaldı: İşte 2026’nın en ucuz otomobilleri

Otomobil piyasasında fiyatlar döviz kurlarındaki hareketlilik ve markaların uyguladığı kampanyalara bağlı olarak her ay değişmeye devam ediyor.

Şubat ayında talepte bir miktar yavaşlama görülse de sektör temsilcileri kampanyaların etkisiyle pazarın yeniden hareketlenmesini bekliyor

Sıfır kilometre otomobil almak isteyenler en uygun modelleri araştırmaya başladı.

İşte en ucuz otomobiller ve fiyatları:

2026’NIN EN UCUZ OTOMOBİLLERİ

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6: 1 milyon 290 bin TL

Dacia Sandero essential TCe 100: 1 milyon 299 bin TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1 milyon 770 bin TL

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 870 bin TL

Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk): 1 milyon 899 bin TL

Fiat Egea 1.6 M.Jet 130 HP GSR: 1 milyon 409 bin 900 TL

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS Jump: 1 milyon 425 bin TL

Citroen e-C3: 1 milyon 468 bin TL

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style: 1 milyon 647 bin TL

Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1 milyon 682 bin 800 TL

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna: 1 milyon 735 bin 200 TL

Renault Clio evolution plus TCe 115 EDC: 1 milyon 799 bin TL

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel: 2 milyon 186 bin TL

MG MG ZS Hybrid+ Luxury: 2 milyon 385 bin TL

Honda Jazz: 2 milyon 380 bin TL

BYD ATTO3: 2 milyon 249 bin TL

Ford Puma Titanium: 2 milyon 9 bin 300 TL

Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale: 2 milyon 669 bin TL

BMW 120: 3 milyon 698 bin 700 TL

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER: 3 milyon 589 bin 900 TL

Mercedes A200: 3 milyon 222 bin TL

Lexus LBX: 2 milyon 995 bin TL