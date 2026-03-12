1,5 milyon TL altına sadece 2 model kaldı: İşte 2026’nın en ucuz otomobilleri

Sıfır araç sahibi olmak isteyenler için otomobil piyasasındaki güncel fiyatlar yakından takip ediliyor. 2026 yılı itibarıyla en uygun fiyatlı sıfır otomobillerin başlangıç fiyatı 1 milyon 290 bin TL seviyesine kadar yükseldi. İşte 2026’nın en ucuz otomobilleri…
Otomobil piyasasında fiyatlar döviz kurlarındaki hareketlilik ve markaların uyguladığı kampanyalara bağlı olarak her ay değişmeye devam ediyor.
Şubat ayında talepte bir miktar yavaşlama görülse de sektör temsilcileri kampanyaların etkisiyle pazarın yeniden hareketlenmesini bekliyor
Sıfır kilometre otomobil almak isteyenler en uygun modelleri araştırmaya başladı.
İşte en ucuz otomobiller ve fiyatları:
2026’NIN EN UCUZ OTOMOBİLLERİ
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6: 1 milyon 290 bin TL
Dacia Sandero essential TCe 100: 1 milyon 299 bin TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1 milyon 770 bin TL
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 870 bin TL
Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk): 1 milyon 899 bin TL
Fiat Egea 1.6 M.Jet 130 HP GSR: 1 milyon 409 bin 900 TL
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS Jump: 1 milyon 425 bin TL
Citroen e-C3: 1 milyon 468 bin TL
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style: 1 milyon 647 bin TL
Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1 milyon 682 bin 800 TL
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna: 1 milyon 735 bin 200 TL
Renault Clio evolution plus TCe 115 EDC: 1 milyon 799 bin TL
Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel: 2 milyon 186 bin TL
MG MG ZS Hybrid+ Luxury: 2 milyon 385 bin TL
Honda Jazz: 2 milyon 380 bin TL
BYD ATTO3: 2 milyon 249 bin TL
Ford Puma Titanium: 2 milyon 9 bin 300 TL
Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale: 2 milyon 669 bin TL
BMW 120: 3 milyon 698 bin 700 TL
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER: 3 milyon 589 bin 900 TL
Mercedes A200: 3 milyon 222 bin TL
Lexus LBX: 2 milyon 995 bin TL