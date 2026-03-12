İstanbul barajlarında doluluk yüzde 45,95’e ulaştı

İstanbul’da yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk oranı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre yüzde 45,95’e yükseldi. Alibeyköy Barajı’nda su seviyesi artarken, Mimar Sinan’ın 16. yüzyılda inşa ettiği tarihi Mağlova Kemeri’nin ayaklarının bir bölümü sular altında kaldı.

BARAJLAR, YAĞIŞLARDAN OLUMLU ETKİLENDİ

İSKİ’nin güncel verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajlarda son haftalardaki yağışlar doluluk oranlarını artırdı. Uzmanlar, kış ve ilkbahar aylarında alınan yağışların su rezervlerine olumlu yansıdığını, ancak tasarruf bilincinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

TARİHİ KEMER SUYLA BULUŞTU

Yaklaşık 400 yıllık Mağlova Kemeri, baraj seviyesinin yükselmesiyle yeniden suyla çevrelendi. Kemerin ayaklarının su altında kalması, hem barajlardaki doluluk oranlarını hem de yağışların etkisini gözler önüne serdi. Tarihi yapının suyla bütünleşen görüntüsü, görsel olarak dikkat çekici manzaralar oluşturdu.

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %65,87

Darlık Barajı: %61,98

Elmalı Barajı: %86,87

Terkos Barajı: %29,27

Alibey Barajı: %35,94

Büyükçekmece Barajı: %34,88

Sazlıdere Barajı: %29,38

Istrancalar Barajı: %36,09

Kazandere Barajı: %56,49

Pabuçdere Barajı: %30,42