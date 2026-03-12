Sivas'taki Ulaş Gölü yeniden doldu, doğa canlandı

Sivas kent merkezine 33 kilometre uzaklıkta bulunan Ulaş Gölü, geçtiğimiz yaz kuraklık ve yüzlerce balık ölümüne sahne olmuştu. Yaz mevsiminde göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan gölde su seviyesinin düşmesi, doğaseverleri üzmüştü.

KAR ERİMELERİ, GÖLÜ DOLDURDU

Kış mevsiminde etkili olan kar yağışları ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte eriyen kar suları, göldeki su seviyesini ciddi oranda yükseltti. Doluluk oranı yüzde 100’e ulaşan Ulaş Gölü, yaz aylarından sonra yeniden can buldu.

GÖRÜNTÜLER DOĞASEVERLERİ MUTLU ETTİ

Tamamen dolan göl, drone ile havadan görüntülendi. 7 ay arayla çekilen bu görüntüler, gölün doğal güzelliğini gözler önüne sererken, bölgedeki ekosistemin yeniden canlanmasına işaret ediyor.