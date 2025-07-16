15 Temmuz’un 9’uncu yılında yurt genelinde etkinlikler yapıldı

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türkiye genelinde şehitleri anmak amacıyla çeşitli etkinlikler ve programlar düzenlendi.

Şırnak'ta ise günün anlam ve önemine ithafen 105 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş ve fener alayı gerçekleştirildi.

Şırnaklılar, 105 metre uzunluğundaki Türk bayrağını Cumhuriyet Meydanı’na kadar taşıdı. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması, alanda kurulan dev ekranlardan takip edildi. 15 Temmuz Şehitler Sancak Koşusunda taşınan Türk bayrağı ise Şırnaklı Milli Sporcular tarafından Vali Birol Ekici'ye teslim edildi.

SAMSUN

Samsun'da Onur Anıtı önünden başlayan 15 Temmuz Kortej Yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüş sırasında açılan 250 metre uzunluğundaki Türk bayrağını yürüyüşe katılanlar birlikte taşıdı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ile duaların edildiği programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"ndaki konuşması izlendi.

15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ekibi, Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya sancak teslim etti.

Gazi ile öğrencilerin şiir okuduğu programda, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı ekibi gösteri sundu, 15 Temmuz ile ilgili video izletildi.

"15 TEMMUZ ONURUMUZDUR, HAYSİYETİMİZDİR, ŞEREF MADALYAMIZDIR"

Samsun Garnizon Komutanı ve 15 Temmuz'da gazi olan Tümgeneral Davut Ala, buradaki konuşmasında, 15 Temmuz'un nesiller boyunca gururla anlatılacak bir direniş olmasının yanında milletin küllerinden yeniden doğuşunun hikayesini barındırdığını söyledi.

O tarihi geceyi unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Ala, "Türkiye'nin 15 Temmuz'da ve günümüzde yaptığı mücadele, esas itibarıyla iyi ve kötünün, doğru ve yanlışın, ezen ve ezilenin, Habil ve Kabil'in mücadelesidir. Türkiye'ye yönelik küresel projelerin bittiğini varsaymak, 15 Temmuz'u inkar etmek olur. O yüzden 15 Temmuz'u geleceğimiz olan sizlere unutturmamak ve daima genç limanlarda tutmak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, 15 Temmuz onurumuzdur, haysiyetimizdir, şeref madalyamızdır." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'a oyun ve tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceklerini dile getiren Ala, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un en büyük şahitleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bahşettiği gibi o gece şehit olan 253 şehidimiz ve 2737 gazimizdir. 15 Temmuz ruhunu anlamak için daha darbe girişiminin ilk saatlerinde, 'Ankara'yı bombalayan bizden olamaz' diyerek Anadolu şehirlerinden Ankara'ya sel olup akan bu milletin evlatlarını anlamak gerekir. 15 Temmuz ruhunu anlamak için, 'Allah devlete millete zeval vermesin' diyen, sabaha kadar Kur'an okuyup dua eden insanlarımız anlamak gerekir. 15 Temmuz'da yediğim kurşunlardan dolayı bugüne kadar 25 ameliyat geçirdim. Canımı feda etmeye her zaman hazırım."

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril'in şiir okumasıyla devam eden programda, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu, "Kahramanlım Türküleri"ni seslendirdi.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, siyasi parti temsilcileri, emniyet ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

SİNOP

Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program, Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü ile başladı.

Eski otogar mevkiinde toplanan vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü.

Buradaki program mehteran takımı gösterisiyle başladı. Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından 15 Temmuz Şehitleri Sancak koşusu gerçekleştirildi.

Koşu sonrası sporcular, sancağı Vali Mustafa Özarslan’a teslim etti.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, 9 yıl önce 15 Temmuz gecesi Türk milletinin hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

15 Temmuz'un bir diriliş destanı olduğunu vurgulayan Özarslan, "Milletimiz bu asil duruşuyla sadece bir darbeye karşı durmamış, tüm dünyaya Türkiye'nin geçilmez olduğu gösterilmiştir. Biz birliğimizi bir tuttuğumuz sürece asla Türk milletinin bağımsızlığına el uzatamayacaklar." diye konuştu.

Program, kaside ve duaların okunmasıyla sona erdi.

KASTAMONU

Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, konuşmasında, o gece bu topraklarda bir kez daha iman, cesaret ve vatan aşkının şahlandığını söyledi.

Bu milletin geleceğine sahip çıktığını vurgulayan Dallı, "Tankların karşısına sadece ellerindeki bayraklarla çıkan anaları, babaları, yiğit genç kızları, delikanlıları gördük. 15 Temmuz 2016 gecesi devletimizi ele geçirmeyi hedefleyen hain FETÖ terör örgütü milletin silahını yine millete çevirmiş, Meclisimizi bombalamış, sivil vatandaşlarımızı hedef almıştır. Ancak milletimiz tarihindeki sayısız örnekte olduğu gibi bir kez daha şehadeti göze alarak sokaklara, meydanlara inmiş, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır." diye konuştu.

"Sancak Koşusu" ve bisiklet yarışında katılanlara katılım belgelerinin verilmesinin ardından Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesi Müdür Vekili Erdal Arslan tarafından 15 Temmuz konulu konuşma yapıldı.

Mehteran takımının gösterisiyle devam eden programda kaside ve dualar edildi.

Programa AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan ve vatandaşlar katıldı.

TOKAT

Tokat'ta Hıdırlık Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, buradaki konuşmasında, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye, milli iradeye ve devlete karşı alçakça saldırı gerçekleştirildiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış bir grup hainin milletin silahını yine millete çevirdiğini anlatı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonların meydanlara akın ettiğini dile getiren Köklü, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden milletin her ferdinin ezanına, bayrağına ve vatanına sahip çıktığını ifade etti.

Programa AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

ÇANKIRI

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi.

Dedeler Köprüsü mevkisinden başlayan yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Fırat Taşolar, burada yaptığı konuşmada, 9 yıl önce 15 Temmuz'u Ankara'da yaşadığını belirterek, "Yusuf için, Hasan için, Uhud için, orada can veren şehitlerimiz için söz veriyoruz ki bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, bayrak olacağız, vatan olacağız, devlet olacağız, millet olacağız ve her zaman bağımsız ve özgür olacağız." dedi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birlik çağrısına destek veren, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile vatanın ve milletin selameti için bir ve beraber hareket eden herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sinevizyon gösterisi sunuldu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara hitabı dinlendi, şiirler okundu, kahramanlık türküleri seslendirildi, İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Ekibi'nin dinletisi gerçekleştirildi.

MANİSA

Manisa Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda mehter takımının gösterisiyle başlayan program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Programda Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Türk milletinin tarihi boyunca nice şanlı zaferlere ve kahramanlık destanlarına imza attığını belirterek, "Bu uğurda büyük bedeller ödeyen milletimiz, hiçbir dönemde esaret altında yaşamamış, kutsal bildiği vatan toprağını canı pahasına korumuştur. 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasimizi ortadan kaldırmayı hedefleyen kara bir leke olarak tarihe geçmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda yaptığı konuşması meydandaki vatandaşlar tarafından izlendi.

Programda, darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'na yapılan saldırı sonucu şehit olan polis Halit Gürsel için hazırlanan belgeselin izlendiği esnada, bazı protokol üyeleri ve vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan grup tarafından verilen Tasavvuf Musikisi konserinin ardından Manisa İl Müftülüğü'nde görevli imam hatip ve müezzinler tarafından ilahiler okunarak dualar edildi.

AYDIN

Aydın Valiliğince Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşma yapan Vali Yakup Canbolat, "O karanlık gecede millet olarak verdiğimiz mücadele, ezelden beri hür yaşayan ve hür olmayı karakteri haline getiren Türk milletinin hiçbir vakit işgallere, yıkımlara ve darbelere boyun eğmediğinin ve eğmeyeceğinin en net biçimde ifadesidir." dedi.

Konuşmanın ardından Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince şiir okundu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) korosu tarafından "kahramanlık" türküleri seslendirildi. Alanı dolduran vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Halk oyunları ve mehteran takımının gösterisinin ardından "15 Temmuz" belgeselinin gösterimi yapıldı. Bu esnada bazı vatandaşlar duygulandı.

Daha sonra şehitler için dua edildi.

DENİZLİ

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programda ilk olarak şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Mehter takımının gösterisinden sonra konuşma yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, devletin varlığını, milletin birliğini parçalamak ve milli egemenliğini yok etmek isteyen FETÖ'ye karşı, yüce milletinin onurlu direnişi ve kahramanlığıyla kazanılan şanlı bir demokrasi zaferi olduğunu söyledi.

Coşkun, hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve çağrısıyla, milletin meydanlara çıkarak gösterdiği kahramanlık sayesinde bertaraf edildiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından sema gösterisi yapıldı, dua edildi.

UŞAK

Uşak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen Milli Birlik Yürüyüşü için Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplanan katılımcılar, İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Burada konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, 15 Temmuz 2016'da her yaştan, meslekten ve inançtan vatandaşların ellerinde Türk bayrağıyla meydanlara indiğini, tankların, mermilerin ve bombaların karşısında durduğunu söyledi.

Büyük mücadelenin en büyük kahramanlarının şehitler ve gaziler olduğunu aktaran Aktaş, "Onlar, milletimizin gönlünde sadece birer kahraman değil, aynı zamanda vatan sevgisinin ölümsüz sembolleridir. Gazilerimiz ise aynı irade ve kararlılıkla ölümle yüzleşmiş, bedenlerinde taşıdıkları izlerle bu direnişin yaşayan abideleri olmuşlardır. Şehitlerimize ve gazilerimize duyduğumuz minnet, sadece anma törenlerinde değil, yaşattığımız değerlerde, koruduğumuz birlik ruhunda ve taşıdığımız sorumlulukta anlam bulmaktadır." dedi.

Aktaş, şöyle devam etti:

"15 Temmuz sadece bir direniş gecesi değil, aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve ortak geleceğe olan inancının da en güçlü tezahürüdür. Çünkü o karanlık gece, farklı görüşlerden, farklı inançlardan, farklı yaş gruplarından milyonların ortak bir amaç etrafında birleştiği, 'Vatan bölünmez' diyerek geleceğe umutla baktığı gündür."

Programda, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Uşak Belediyesi Kent Orkestrası tarafından çeşitli türküler seslendirildi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mehteran Takımı tarafından gösteri yapıldı.

Programa, Muğla Marmaris'te 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Mehmet Çetin'in babası Hüseyin Çetin de katıldı.

ADANA

Adana'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program kapsamında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da devletin imkanlarını kullanarak milletin iradesine kastetmeye ve ülkeyi iç savaş ortamına sürüklemeye kalkıştığını belirtti.

Terör örgütünün Türk milletini esir alamayacağını unuttuğunu ifade eden Köşger, şunları kaydetti:

"Bu hain kalkışmayı tarih boyunca kimseye boyun eğmemiş milletimizin cesaretiyle çok şükür ki bertaraf ettik. Milli irademize, birlik ve beraberliğimize, kutsal değerlerimize ve demokrasimize sahip çıkan yüreklerin hikayesi işte o gece yazıldı. Bu milletin istiklaline ve istikbaline kast eden hiç bir girişime asla geçit verilmeyecektir. İhanete karşı verilen bu destansı mücadele dünya tarihine altın harflerle bunu kazımıştır, bunu kazımaya devam etmektedir. Ve o gün bu topraklarda bir kez daha haykırıldı. İrade milletindir, gelecek milletindir, zaferin adı Türkiye’dir. Adana o karanlık gecede bir kez daha vakur duruşuyla Türkiye'ye emsal olacak bir duruş sergileyerek bu meydanları doldurdu ve buradan devletine, milletine, istiklaline ve istikbaline sahip çıktığını bir kere daha haykırdı."

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan darbe girişimine ilişkin video sahnedeki ekrandan izlendi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Töreni"ndeki konuşması ekrandan yayınlandı.

Adanalı şehit ve gazilerin özgeçmişinin okunduğu etkinlikte ayrıca şiirler okundu, ilahiler seslendirildi.

MERSİN

Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, "Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

Millet Bahçesi'nin Yenişehir ilçesindeki etabı önünde toplanan vatandaşlara, Vali Ali Atilla Toros ile bazı milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti.

Türk bayraklarıyla Silifke Caddesi'nden yürümeye başlayan katılımcılar, Cumhuriyet Alanı'na ulaştı.

Alanda gerçekleşen "Demokrasi Nöbeti" etkinliğinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunan programda şehitler için dua edildi.

Etkinlikler kapsamında, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" düzenlendi.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Beşiktaş Meydanı'nda başlayan parkuru geçerek Cumhuriyet Alanı'na ulaşan sporcuların koşuda getirdiği sancak, Vali Toros'a teslim edildi.

Programda konuşan Vali Toros, Türk milletinin, 15 Temmuz 2016'da sadece bir darbe kalkışmasına değil, bağımsızlık ve egemenliğine karşı bir işgal girişimini bertaraf ettiğini söyledi.

15 Temmuz'un milletçe yazılan büyük bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Toros, şehitlere rahmet diledi.

Konuşmaların ardından Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen "15 Temmuz Anma Programı"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan izlendi.

Etkinlikte, 15 Temmuz gazisi yaşadıklarını anlattı, marşlar seslendirildi, ilahi dinletisi sunuldu, şiirler okundu.

HATAY

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi EXPO Kisecik Amfi Alanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunan programda şehitler için dua edildi.

Burada konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 15 Temmuz'un hainlere karşı unutulmaz bir kahramanlık destanına dönüştüğünü söyledi.

Masatlı, verilen destansı mücadelenin gelecek nesillere de ilham kaynağı olacağını belirterek, "Bu kutlu mücadelemiz, sadece bugünün değil, geleceğimizin de yol haritasıdır. Şanlı direnişimizin her anı, gelecek nesillerimizin hafızasına iyice nakşedilmeli ve bu şanlı zaferden aldığımız ilham, nesilden nesile aktarılmalıdır. Çünkü 15 Temmuz, tarihi şan ve şerefle inşa edilmiş aziz milletimizin vakarı ve namusudur." dedi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunda ilerlemeye devam edildiğini anlatan Masatlı, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, 2023’ü aşmış, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyen, her alanda çağın ilerisini hedefleyen, büyüyen, güçlenen, kendine inanan bir Türkiye, hiçbir zaman kaderini başkalarının yazmasına izin vermeyecek. Kendi değerleri ekseninde ilerleyerek gücüne güç katacaktır. Aziz Şehitlerimizin mukaddes kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklarda millet olmanın, kardeş olmanın, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde yaşamanın şuuru, her daim gücümüz olacaktır."

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü gösterisinin ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Etkinlik, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Antakya Bedi Sabuncu Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen müzik dinletisiyle son buldu.

OSMANİYE

Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları kapsamında Osmaniye Belediyesi Mehter takımı eşliğinde protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan Devlet Bahçeli Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada düzenlenen programa Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile vatandaşlar katıldı.

Mehteran konseriyle başlayan etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Ali Çakmak'ın dua etmesinin ardından program, günün anlam ve önemine dair konuşma ve şiirlerin okunması ve konserlerle devam etti.

Konya ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

KONYA

Konya'daki anma etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Alaaddin Bulvarı'nda mehter takımı eşliğinde Mevlana Meydanı'na yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, "Milletin Zaferi" sinevizyon gösterimi yapıldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, programda yaptığı konuşmada, şehadetle mühürlenmiş bir iradenin, asil bir direnişin yıl dönümünde kadirşinas milletin imanla, cesaretle, istiklaline nasıl sahip çıktığını gururla yad ettiklerini belirtti.

Akın, Türk milletinin tarihin her döneminde istiklal ve demokrasisine göz dikenleri bertaraf etmeyi bildiğini vurgulayarak, "Milletimizin özünde yalnızca Hakk'a teslimiyet vardır. Bir musibetin üstesinden gelebilmek için önce tevekkülle eğilmek, ardından irade ile doğrulmak gerekirdi. İşte 15 Temmuz gecesi de milletimiz iradesine ipotek koymak isteyenlere cevabını her zaman olduğu gibi izzetle vermiştir. 15 Temmuz 2016 milletimizin asırlardır taşıdığı karakterinin, vakur duruşunun, hürriyet sevdasının ete kemiğe büründüğü günlerden biridir." diye konuştuk.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ve 15 Temmuz gazilerinden Muhammet Emin Sergili da programda konuşma yaptı.

Meydanda toplanan kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki "Zaferin Adı Türkiye" programında yaptığı konuşmayı dinledi.

Program, Talha Bora Öğe şiir dinletisi ve Fatih Koca ile Özhan Eren ve Orkestrası konserleriyle devam etti.

AKSARAY

Aksaray'da da vatandaşlar Aksaray Şehitliği'nden, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü, birlik ve beraberlik sloganı attı ve şehitleri andı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz'a ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra şehitler için dua edildi.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 9 yılın geçtiğini hatırlattı.

Sadece bir tarihi hatırlamak için değil bir ruhu yaşatmak için bir arada olduklarını belirten Kumbuzoğlu, "Yalnızca bir gecenin karanlığını değil bir milletin aydınlığı hatırlamak ve hatırlatmak için bir araya geldik. 9 yıl önce milletin silahını millete çeviren hainler, bu aziz vatanı teslim almak istedi. Bu milletin imanı, irfanı ve ferasetini unuttular. 15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değil, Türkiye'yi işgal etme teşebbüsüydü. Allah'a şükür bunu başaramadılar. Ülkemizi uçurumdan atamadılar, Türkiye bir yokluktan kurtuldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aksaray Belediyesi Türk Sanat Müziği ekibi kısa bir konser verdi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da, Zafer Meydanı'ndaki etkinlikler, mehter takımının gösterisiyle başladı.

Milli sporcular, sancak koşusuyla getirdikleri Türk bayrağını, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na teslim etti.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından şehitlere dua edildi.

Öğrenciler şiir ve ilahi okudu, kahramanlık Türküleri söyledi.

Vali Yiğitbaşı, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un sadece bir darbe teşebbüsünün bastırıldığı bir tarih olmadığını söyledi.

Bu milletin Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na oradan15 Temmuz'a uzanan engin vatan aşkının ve köklü imanının bir kez daha alevlendiği bir gün olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı,"15 Temmuz bir demokrasi zaferi olmanın yanı sıra milletimizin bağımsızlık tutkusunun birlik ruhunun ve özgürlük iradesinin yeniden haykırıldığı adeta bir milli birlik manifestosudur. Bu duygu ve bilinçle 15 Temmuz Çanakkale'deki ruhun ve Kurtuluş Savaşı'ndaki sarsılmaz azmin yeniden canlandığı bir diriliş gecesi olmuştur." ifadesini kullandı.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da konuşma yaptı.

KARAMAN

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda program düzenlendi.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından mehteran takımı gösteri sundu.

Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dinlendi.

Karaman Valisi Fatih Çiçekli, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un milletin iradesini çiğnemek isteyenlere karşı, milletin "dur" dediği bir meydan okuyuş olduğunu söyledi.

Millet iradesine hiçbir zaman zincir vurulmadığını ve vurulamayacağını belirten Çiçekli, şunları kaydetti:

"Bugün 15 Temmuz ihanetinin 9. yıl dönümündeyiz. O gece hainler bu milletin teslim olmayacağını unutmuştu. Onlar, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığını ve milletimizin cesaretini hesaba katamamıştı. O gece yazılan destanın her satırında, milletin şanlı direnişi, vatan sevgisi ve iman dolu yüreği vardı. Bugün biz buradaysak, bu kutlu topraklarda başımız dik, alnımız açık yürüyorsak, onların destansı direnişi sayesindedir. Bu düşüncelerle, 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimize sağlık ve esenlikler temenni ediyorum."

Program, ilahi ve şiir dinletisi sunulmasıyla devam etti.

KOCAELİ

Gölcük'te FETÖ'nün darbe girişiminin 9. yılında anma programı düzenlendi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Gölcük İlçe Müftüsü Emin Yılmaz tarafından dua edildi.

Konuşmaların ardından tören, şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Törene, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ EDİP ZENGİN DARICA'DAKİ MEZARI BAŞINDA ANILDI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şehit düşen özel harekat polisi Edip Zengin için mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Tören, 15 Temmuz şehitleri adına dua okunmasıyla başladı. Ardından Darıca Belediyesi Mezarlığı'ndaki şehit mezarlarına ve özel harekat polisi Edip Zengin'in kabrine karanfil bırakıldı.

Törene, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

KAYSERİ

Kayseri'de Kartal Şehitliği'nde ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, il protokolüyle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Meydanda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Akar, 9 yıl önce olduğu gibi aynı heyecan ve hassasiyetle hain darbe girişimini lanetlemek ve bunların akamete uğratıldığını tüm dünyaya göstermek için bir ve beraber olduklarını söyledi.

Akar, 252 şehidi rahmetle andıklarını belirterek, "Bunun yanı sıra 2 bin 740 yaralımız var. Onlardan hayatta olanlara acil şifalar diliyorum, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugünlere gelmemizde gözlerini kırpmadan vatan, millet ve bayrak diyerek canlarını ortaya atıp hain darbe girişiminin akamete uğramasını sağladılar. Onların başımızın tacı olduğunu ve onlara daima minnet duymamız gerektiğini hiçbir zaman unutmayacağız." diye konuştu.

Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşasının izlenmesiyle sona erdi.

SİVAS

Sivas'ta ellerinde Türk bayraklarıyla Tren Garı önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, İnönü Bulvarı'ndan törenin yapılacağı Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesine yürüdü.

Yürüyüşe, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Rukiye Genç Toy ve Hakan Aksu, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

YOZGAT

Yozgat'ta Polis Meslek Eğitim Merkezi Bando Takım eşliğinde otogardan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Meydanda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, katılımlarından dolayı Yozgat halkına teşekkür etti.

Özkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na doğru mazlumun, masumun ve garibin gözünde cesaret ışığı olarak yol yürümeye devam ediyoruz." dedi.

Katılımcılar, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını izledi.

İl Müftülüğü korosu tarafından ilahilerin seslendirildiği programa, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Sorgun ilçesinde de Salih Paşa Camisi önünden başlayan gençlik yürüyüşünün ardından Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

KIRIKKALE

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş, 15 Temmuz dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla yürüyenler, Fevzi Çakmak Caddesi, Atatürk Bulvarı, Nur Geçit ve Hürriyet Caddesi'nden geçerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Meydanda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi.

Programda konuşan Vali Makas, Çanakkale'de, Kıbrıs'ta, doğu ve güney doğuda başaramayanların, başaramadıklarını 15 Temmuz'da başarmaya çalıştıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Önal'ın konuşmasının ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, çeşitli gösteri ve etkinlikler düzenlendi.

Kırıkkale Belediyesi de programa katılanlara ikramda bulundu.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de, Vali Murat Sefa Demiryürek, il protokolü ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Valilik önünden Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydandaki etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Demiryürek, törende yaptığı konuşmada, "Hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Aradan geçen yıllar, o gece yazılan destanı unutturmamış, bilakis milletimizin cesaretini, kararlılığını ve vatanına olan bağlılığını her geçen gün daha da güçlendirmiştir." ifadesini kullandı.

"15 Temmuz Darbe Girişimi" konulu kısa film gösteriminin ardından katılımcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını izledi.

Sancak Koşusu'nun ardından sporcular bayrak teslimi yaptı ve turnuvalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Müzik ve şiir dinletisinin ardından halk oyunları gösterisinin sergilendiği programda, 2016'dan bu yana Kırşehir'de 15 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili hazırlanan slayt izlenildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de Borsa Kavşağı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, atlılar eşliğinde Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü.

Buradaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ve Belediye Başkanı Rasim Arı konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiir okuduğu programda, düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinlik alanında kentteki sivil toplum kuruluşlarınca kurulan stantlarda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

ÇORUM

Kadeş Barış Meydanı'ndaki etkinlik, Çorum Belediyesi mehter ekibinin gösterisiyle başladı.

Ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım, şehitler ile ülkenin birliği için dua etti.

Çorum Valisi Ali Çalgan, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk devletine, demokrasiye saldırdığını anlatan Çalgan. "Gazi Meclisimiz bombalandı, vatandaşlarımız hedef alındı. O gün ülkemizin en karanlık gecelerinden birini yaşadık ancak Allah'a şükür ki milletimizin iradesi, feraseti ve cesareti bu karanlığı aydınlığa çevirdi." dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız da konuşmalarında Türkiye'de tekrar darbe girişimlerinin olmamasını temenni etti.

Sancak koşusuna katılan sporcular, koşuda taşıdıkları Türk bayrağını Vali Çalgan'a teslim etti.

Halk dansları ekiplerinin gösteriler sunduğu etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı dinlendi.

Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdür Vekili Mete Bayrak, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.