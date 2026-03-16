AK Parti İstanbul’da Filistin iftarı: Kudüs ve Gazze için birlik mesajı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen Filistin İftarı programında, Filistinli öğrenciler ve çok sayıda davetli bir araya geldi. Programda, Filistin’de yaşanan gelişmeler ve Kudüs davası üzerine birlik ve dayanışma mesajları verildi.

İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Filistin’e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Filistin Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Alfara, çok sayıda Filistinli öğrenci ve davetliler katıldı.

Programın açılışında selamlama konuşması yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Dr. Fatih Tuna, Filistin halkının verdiği mücadelenin tüm dünya tarafından yakından takip edildiğini belirterek birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

"FİLİSTİN MESELESİ BİZİM İÇİN BİR VİDAN MESELESİDİR"

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna dikkat çekerek Filistin davasının Türkiye için her zaman özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Filistin meselesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatının başından bu yana yakından takip ettiği bir dava olduğunu belirten Özdemir, AK Parti teşkilatlarının da kuruluşundan itibaren Filistin konusunda net bir duruş ortaya koyduğunu söyledi.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İstanbul’da düzenlenen Filistin’e destek etkinliklerinin dünya kamuoyuna güçlü mesajlar verdiğini belirten Özdemir, Filistin halkının verdiği mücadelenin yalnızca bölgesel değil aynı zamanda hukuk, vicdan ve insanlık mücadelesi olduğunu vurguladı.

Özdemir, Filistin halkının yaşadığı zorluklara rağmen büyük bir direniş ortaya koyduğunu belirterek Türkiye’nin ve AK Parti teşkilatlarının bu mücadelede Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

"TÜRKİYE FİLİSTİN DAVASININ EN GÜÇLÜ SAVUNUCULARINDAN BİRİ"

Filistin’e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise yaptığı konuşmada Filistin davasının İslam dünyası için büyük bir anlam taşıdığını belirterek Türkiye’nin bu konuda güçlü bir duruş sergilediğini söyledi.

Kabaktepe, Filistin halkının verdiği mücadelenin büyük bir direniş olduğunu ifade ederek Kudüs ve Gazze’de yaşanan zulmün bir gün mutlaka sona ereceğine inandıklarını dile getirdi.

FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERDEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Filistin Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Alfara ise Türkiye’de eğitim gören Filistinli öğrenciler adına konuşarak Türkiye’nin Filistin halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin meselesini uluslararası platformlarda güçlü şekilde savunduğunu belirten Alfara, Türkiye’nin Filistinli öğrenciler için önemli bir destek ve dayanışma merkezi olduğunu ifade etti.

Program, Filistinli öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen iftarın ardından İl Başkanlığı önündeki Ramazan Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen Grup Filistin’in ezgi konserinin ardından sona erdi.