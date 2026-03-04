Adana’da terk edilmiş çocuk, bebeği ve babasını yangından kurtardı

Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde, 2 Mart 2026’da bir apartmanın 10. katında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangın üst katlara sıçrayınca 13. katta, bir bebek ve babası mahsur kaldı.

O sırada yan binaya eşya taşımak için getirilen yük asansörü, tehlikeli olduğu gerekçesiyle kimse tarafından kullanılmadı. Baba, kucağındaki bebeğiyle çaresizce beklemeye başladı.

TERK EDİLMİŞ ÇOCUK, BEBEĞİN KAHRAMANI OLDU

Olay yerinde inşaatta iskele ustası olarak çalışan 23 yaşındaki Muhammet Figen, 1,5 yaşında babasının vefat ettiğini ve annesi tarafından terk edildiğini belirtti. Figen, bebeği görünce dayanamadı ve hiç düşünmeden yük asansörüne binerek 13. kata çıktı. Baba ve bebeği güvenli bir şekilde aşağı indiren Figen, yaşadıklarını şöyle anlattı:

İşten geliyorduk, yangını gördük ve belki faydamız dokunur diye gittik. Kimse yük asansörüne binemiyordu. Ben çıktım, bebeği görünce dayanamadım. Babası az kalsın aşağı atıyordu. Sahipsiz büyüyünce o bebeği görünce kendimi onun yerine koydum.

"İLK KEZ KENDİMİ FAYDALI HİSSETTİM"

Figen, bebeği kurtardıktan sonra ilk kez işe yaradığını hissettiğini söyledi. Yükseklik korkusunun olmadığını belirten genç, "İnşaatlarda iskele kuruyorum, yükseğe alışkınım. O anın verdiği acıyla ailesiyle denk gelemedim ama bebeği ve ailesini yeniden görmek isterim." dedi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.