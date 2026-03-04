Antalya-Konya karayolu sular altında

Antalya ve çevresinde günlerdir etkili olan sağanak yağışlar, Antalya-Konya kara yolunu olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 gündür kapalı olan yolun son durumu drone ile görüntülendi. Özellikle Eynif ve Gembos Ovası güzergahındaki bazı bölümler tamamen sular altında kaldı.

Suların yüksekliği yer yer 1 ila 5 metre arasında değişirken, su altında kalan kısmın yaklaşık 4 kilometrelik bölünmüş yol olduğu belirtildi. Önceki günlerde Eynif Ovası bölümünde sular çekilerek yol, Başlar Kavşağı’na kadar trafiğe açılmıştı. Ancak Konya istikametine doğru, Gembos Ovası’na yakın kesimlerde su seviyesinin hâlen yüksek olduğu kaydedildi.

YOL GÜVENLİK NEDENİYLE KAPATILMIŞTI

İbradı ilçesi sınırlarındaki Eynif Ovası ile Derebucak ilçesindeki Gembos Ovası tamamen sular altında kaldığından Antalya-Konya hattı, 13 Şubat 2026’da güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılmıştı. Alternatif olarak Akseki ve Manavgat güzergahları kullanıma açılmıştı. Karayolları ekipleri ise bölgede su tahliye çalışmalarını sürdürüyor ve su tamamen çekildikten sonra yol zemininde oluşabilecek hasarları inceleyecek.

ALTERNATİF YOL DEVREYE ALINDI

Karayolları Genel Müdürlüğü, İbradı ile Derebucak arasında 28 kilometrelik eski yolu bakım ve onarımdan geçirerek trafiğe açtı. Asfalt bakımı ve trafik işaretlemeleri tamamlanan güzergah, sürücüler için yeni alternatif oldu.

Yeni güzergah kapsamında sürücüler, Gembos Ovası sonundan İbradı eski yoluna sapıyor, buradan 28 kilometre ilerleyerek İbradı ilçe merkezine ulaşıyor. Ardından 14 kilometrelik mesafeyi katedip Başlar Mahallesi’ne ulaşan sürücüler, Başlar Kavşağı’ndan yeni Antalya yoluna bağlanıyor.

Yetkililer, su seviyesinin tamamen düşmesinin ardından ana güzergâhta kapsamlı teknik inceleme yapılacağını açıkladı.