Erzincan’da kar ulaşımı aksattı: 335 köy yolu kapalı

Erzincan’da etkili olan yoğun kar yağışı, birçok köy yolunun kapanmasına neden oldu. İlçe bazında kapanan yolların dağılımı şu şekilde:

Merkez: 30 köy yolu

Çayırlı: 12 köy yolu

İliç: 30 köy yolu

Kemah: 73 köy yolu

Kemaliye: 10 köy yolu

Otlukbeli: 4 köy yolu

Refahiye: 90 köy yolu

Tercan: 71 köy yolu

Üzümlü: 15 köy yolu

KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Yol açma çalışmalarında 14 greyder, 3 dozer, 10 loader, 7 beko loader ve 1 bıçaklı kamyon kullanılırken, toplam 92 personel görev yapıyor. Yetkililer, karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, kar ve olumsuz hava koşullarının yol güvenliğini etkilediğini ifade ederek, sürücülerden ve köy sakinlerinden tedbirli olmalarını istedi.