Erzincan’da kar ulaşımı aksattı: 335 köy yolu kapalı

Erzincan genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle toplam 335 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
Erzincan’da etkili olan yoğun kar yağışı, birçok köy yolunun kapanmasına neden oldu. İlçe bazında kapanan yolların dağılımı şu şekilde:
Merkez: 30 köy yolu
Çayırlı: 12 köy yolu
İliç: 30 köy yolu
Kemah: 73 köy yolu
Kemaliye: 10 köy yolu
Otlukbeli: 4 köy yolu
Refahiye: 90 köy yolu
Tercan: 71 köy yolu
Üzümlü: 15 köy yolu
KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR
Yol açma çalışmalarında 14 greyder, 3 dozer, 10 loader, 7 beko loader ve 1 bıçaklı kamyon kullanılırken, toplam 92 personel görev yapıyor. Yetkililer, karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
VATANDAŞLARA UYARI
Yetkililer, kar ve olumsuz hava koşullarının yol güvenliğini etkilediğini ifade ederek, sürücülerden ve köy sakinlerinden tedbirli olmalarını istedi.