18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme, yargı paketinden çıkarıldı

Suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza artışını içeren düzenlemenin 11. Yargı Paketi’ne eklenmeyeceği netleşti.

MECLİS ÇOCUK ODAKLI ARAŞTIRMA KOMİSYONU İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Bunun yerine, Meclis’te çocukların üstün yararını temel alan ve özellikle “suça sürüklenen çocuklar” sorununu ele alacak bir Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi.

Ahmet Minguzzi'nin yaşıtları tarafından öldürülmesi ve son dönemde yaşanan şiddet olaylarında 18 yaşından küçük çocukların kullanılmasının ardından, 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklarla ilgili cezaların artırılmasını öngören düzenleme, 11. Yargı Paketi'nin taslağında yer almıştı.

AK Parti ve diğer siyasi partilerin TBMM Genel Kuruluna sunacağı ortak öneriyle, Anayasa'nın 41. maddesindeki düzenlemeler de dikkate alınarak, çocuğun üstün yararı gözetilerek "çocuklarla ilgili Meclis araştırma komisyonu" kurulması talep edilecek.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN TÜM SORUNLARINI MASAYA YATIRILACAK

Genel Kurulda önerinin kabul edilmesinin ardından kurulması planlanan komisyonda, "suç işleyen çocuklar" konusu da ele alınacak.

Yasal düzenlemelerin ele alınacağı komisyonda, farklı kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları da dinlenecek, çocukların suç işlemesinin engellenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak, gerek görüldüğü halde bu süre bir ay daha uzatılabilecek. Öte yandan komisyon, Ankara dışında da çalışmalar yapabilecek.

AK Partili kaynakların verdiği bilgiye göre komisyon, çocukların eğitimden, sağlığa tüm sorunlarını ele alacak bir çalışma yürütecek.

KOMİSYON RAPORUNA GÖRE YENİDEN ELE ALINACAK

Suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemenin komisyonun çalışmalarına ve raporuna göre yeniden ele alınacağı belirtildi.

Yargı paketinde, çetelere; örgütlü suç kapsamında verilen cezanın iki katına çıkarılması düzenlemesi ise aynen korunacak. Yani çocuklara değil çocukları kullanan çetelere verilen cezalar artırılacak.

11. yargı paketinde, kripto varlık ve banka hesap bilgilerini başkasına vermek suretiyle dolandırıcılık yapanlara, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası uygulanmasına ilişkin bir madde de yer alacak.

Ödeme araçları veya hesap bilgilerinin dolandırıcılık suçunda kullanılması veya kullandırılması gibi durumlarda da bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek.

11. Yargı Paketinin önümüzdeki hafta Perşembe günü Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.