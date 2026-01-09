2026 Ocak zamlı avukat maaşları: Avukat maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kamuda görev yapan avukatların 2026 yılına ait maaş tablosu belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri sonrasında, memur maaşlarına uygulanacak Ocak zammı netleşti.

Özellikle kariyerinin başında ya da 1/4 derecede görev yapan avukatların alacağı yeni maaş tutarları, 2026 yılına ilişkin beklentilerin merkezinde yer aldı.

Peki, Ocak zammı sonrası kamuda çalışan avukat maaşı ne kadar oldu?

2026 AVUKAT MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz 2025 döneminde 73.515 TL olarak ödenen 1/4 derecedeki kamu avukatı maaşı, Ocak 2026 zammı ile birlikte 87.188,79 TL’ye yükseldi.

2026 avukat maaşlarının hesaplanmasında;

2025 yılına ait enflasyon oranları,

Memur ve memur emeklileri için belirlenen %18,60’lık zam oranı,

Personelin derece ve kadro bilgileri baz alınıyor.

Paylaşılan tutarların ek ödemeler hariç temel maaşı yansıtıyor.