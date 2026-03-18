Arefe günü banka çalışma saatleri: Özel ve kamu bankaları kaçta kapanıyor

Bayram öncesinde finansal işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, arefe gününde bankaların çalışma saatlerine odaklandı.

19 Mart’ta idrak edilecek Ramazan Bayramı arefesi nedeniyle banka şubelerinin açık olup olmayacağı ve işlemlerin hangi saate kadar yapılabileceği merak konusu oldu.

Resmi tatil takvimine göre arefe günü yarım gün olarak kabul ediliyor.

Peki, bankalar arefe günü saat kaça kadar hizmet verecek? İşte detaylar…

AREFE GÜNÜ BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

9 Mart 2026 Perşembe günü, resmi takvim kapsamında yarım gün tatil uygulanacak.

Arefe günü saat 13.00 itibarıyla kamu kurumlarıyla birlikte bankalar da hizmet vermeyi durduracak.

Sabah saatlerinde açık olan banka şubeleri, öğleye kadar işlemleri kabul edecek ve ardından bayram tatiline girecek.

Özel sektör çalışanları için de arefe günü yarım gün mesai uygulanacak. Öğleden sonra çalışan personellerin ise fazla mesai kapsamında değerlendirilerek ek ücret alacak.