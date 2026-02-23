23 Şubat 2026 iftar ve teravih vakitleri! İl il ezan saatleri...

Ramazan-ı Şerif'in ilk haftasını idrak eden İslam alemi, ibadetlerine devam ediyor.

Sahur ve iftar yapan Müminler, aynı zamanda teravih namazını da eda ediyor.

Ramazan ayında kılınan nafile bir namaz olan teravih namazı ise iftarın ardından kılınıyor.

Bu akşam da iftarın ardından camilerin yolunu tutacak olan milyonlarca Mümin, yaşadığı ilin namaz saatlerini araştırıyor.

Peki, bu akşam iftar kaçta? Bugünkü teravih namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir teravih saati kaç? İşte 23 Şubat 2026 illerin yatsı ezanı ve namaz saatleri...

23 ŞUBAT 2026 İFTAR SAATLERİ

İstanbul: 18.54

Ankara: 18.40

İzmir: 19.04

TERAVİH VAKİTLERİ

İstanbul: 20.13

Ankara: 19.58

İzmir: 20.20

Diyanet illere göre vakitler 2026