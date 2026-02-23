A101’e bahar erken geldi: Uygun fiyata katlanabilir mangallı masa getiriyor

26 Şubat Perşembe günü satışa sunulacak A101 “Aldın Aldın” kataloğu açıklandı. Teknolojiden ulaşıma, bahçe ürünlerinden kamp ekipmanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. İşte 26 Şubat 2026 A101 aktüel kataloğu…
A101, 26 Şubat 2025 tarihli “Aldın Aldın” aktüel ürünler kataloğunu duyurdu.
Yeni katalogta teknoloji ürünlerinden beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden ev yaşam ürünlerine kadar geniş bir ürün gamı indirimli fiyatlarla tüketicilerle buluşacak.
Bu hafta öne çıkan ürünler arasında 70 inç UHD Smart TV 42.999 TL, 65 inç Frameless 4K QLED Google TV 25.999 TL fiyatla satışa sunuluyor.
Teknoloji kategorisinde ayrıca Bluetooth kulaklık 459 TL, Bluetooth şarjlı kablosuz mouse ise 299 TL’den raflarda olacak.
Elektronik para kasası 999 TL, katlanabilir portatif mangallı masa ise 7.699 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.
Beyaz eşya ve küçük ev aletleri grubunda ise 8 kg çamaşır makinesi 18.999 TL, No-Frost buzdolabı 21.999 TL, mini buzdolabı 4.799 TL’den satışa çıkacak.
Mutfak kategorisinde tost makinesi 2.199 TL, fonksiyonlu el blender seti 1.499 TL ve kahve-baharat öğütücü 999 TL fiyatla tüketicilere sunulacak.
İşte A101 26 Şubat indirim kataloğu: