Avrasya Tüneli’ne PRİDA’dan birincilik ödülü

Türkiye’nin ilk çift katlı ve deniz tabanının altından geçen kara yolu tüneli olan Avrasya Tüneli’nde başlangıçta sürüş güvenliğini artırmak ve acil durumlarda etkin yönlendirme sağlamak amacıyla başlatılan radyo yayınları, zamanla kapsamını genişletti.

Kapalı devre yayın sistemi; sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve kültürel farkındalık temalarını içeren anonslarla yenilikçi bir iletişim platformuna dönüştü. Özellikle sosyal fayda ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik içeriklerin ödülün kazanılmasında etkili olduğu belirtildi.

83 FARKLI ANONS, MİLYONLARA ERİŞİM

2016’da hizmete açılan tünelde ilk yıllarda güvenlik ağırlıklı içerikler öne çıkarken, 2024-2025 döneminde yayın kapsamı genişletilerek toplam 83 farklı anons hazırlandı.

Aylık içerik takvimi doğrultusunda hazırlanan anonslar; özel günler, sürdürülebilirlik mesajları, güvenlik bilgilendirmeleri, kullanıcı memnuniyetine yönelik iş birlikleri ve kültürel paylaşımlar gibi geniş bir yelpazeyi kapsadı.

Gazeteci ve televizyoncu Hande Demirel tarafından seslendirilen yayınlar, kurumsal iletişimde tutarlı bir ses tonu oluşturdu.

Yıllık yaklaşık 28 milyon erişim sağlayan anonslar, 3,2 milyon tekil kullanıcıya ulaşarak zorunlu güvenlik uyarılarının ötesinde bir iletişim etkisi oluşturdu. Kullanıcı geri bildirimlerinin, içeriklerin hem güvenlik bilincini hem de toplumsal duyarlılığı artırdığını gösterdiği kaydedildi.

"TOPLUMA FAYDA SAĞLAYAN İLETİŞİMİ ÖNCELİKLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrasya Tüneli Genel Müdür Yardımcısı Murat Gücüyener, iletişimi yalnızca bilgi aktarımı olarak görmediklerini belirtti.

Gücüyener, radyo anonslarıyla güvenli sürüşü desteklerken sürdürülebilirlik, sosyal fayda ve kültürel bilinç konularında da farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, işletmede hayata geçirilen sürdürülebilirlik uygulamalarını anons içeriklerine taşıdıklarını vurguladı.

Sivil toplum kuruluşlarının mesajlarının da milyonlara ulaştırıldığını belirten Gücüyener, PRİDA gibi sektörün saygın platformlarından alınan ödülün bütüncül iletişim yaklaşımının bir göstergesi olduğunu kaydetti.