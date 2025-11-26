26 Kasım Tabii ve TRT yayın akışı: Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması nefes kesmeye devam ediyor. Dün akşam oynanan karşılaşmaların ardından puan durumları yeniden şekillenirken, futbolseverlerin gözü bu akşam oynanacak olan 26 Kasım fikstürüne çevrildi. İşte 26 Kasım maçları ve yayın bilgileri…

Göster Hızlı Özet UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 26 Kasım'da oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Avrupa'nın dev ekipleri kritik maçlar için sahaya çıkacak.

26 KASIM ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 20.45 Kopenhag – Kairat | Tabii Spor 1 20.45 Pafos – Monaco | Tabii Spor 23.00 Paris Saint-Germain – Tottenham | Tabii Spor 3 23.00 Liverpool – PSV | Tabii Spor 4 23.00 Arsenal – Bayern Münih | Tabii Spor 23.00 Atletico Madrid – Inter | Tabii Spor 1 23.00 Eintracht Frankfurt – Atalanta | Tabii Spor 5 23.00 Sporting – Club Brugge | Tabii Spor 6 23.00 Olympiakos – Real Madrid | Tabii Spor 2

