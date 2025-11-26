26 Kasım Tabii ve TRT yayın akışı: Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 26 Kasım'da oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
- Avrupa'nın dev ekipleri kritik maçlar için sahaya çıkacak.
- Karşılaşmalar Tabii Spor kanallarından canlı yayımlanacak.
Şampiyonlar Ligi’nde dün gece oynanan karşılaşmalarla birlikte gruplarda dengeler yeniden şekilleniyor.
Futbolseverlerin gözü bu akşam oynanacak 26 Kasım maçlarına çevrildi. Avrupa futbolunun dev ekipleri, kritik haftada sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Taraftarlar ise hem maç programını hem de karşılaşmaların hangi kanalda yayımlanacağını merak ediyor.
İşte 26 Kasım fikstürü ve yayın bilgileri:
26 KASIM ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI
20.45 Kopenhag – Kairat | Tabii Spor 1
20.45 Pafos – Monaco | Tabii Spor
23.00 Paris Saint-Germain – Tottenham | Tabii Spor 3
23.00 Liverpool – PSV | Tabii Spor 4
23.00 Arsenal – Bayern Münih | Tabii Spor
23.00 Atletico Madrid – Inter | Tabii Spor 1
23.00 Eintracht Frankfurt – Atalanta | Tabii Spor 5
23.00 Sporting – Club Brugge | Tabii Spor 6
23.00 Olympiakos – Real Madrid | Tabii Spor 2