29 Eylül reyting sonuçları: Uzak Şehir zirveyi kaptı

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

29 EYLÜL PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “Uzak Şehir” , 2. sırada “Uzak Şehir” özet bölümü, 3. sırada “Cennetin Çocukları” yer aldı.

AB’de 1. sırada “Uzak Şehir”,, 2. sırada ise “Uzak Şehir” özet bölümü , 3. sırada ise “Cennetin Çocukları” yer aldı.

ABC’de 1. sırada “Uzak Şehir”, 2. sırada “Uzak Şehir” özet bölümü, 3. sırada ise “Cennetin Çocukları” yer aldı.