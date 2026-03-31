İstanbul Valiliği paylaştı: İstanbul'da 3 günde metrekareye 97 kilogram yağış düştü

Son günlerde ülke genelini sağanak yağış etkisi altına aldı.

Birçok şehirde yağışlar hala devam ederken, İstanbul'da ise yağmur kısa bir mola verdi.

Üç gün boyunca aralıksız şekilde yağış alan İstanbul'un barajlarında da ciddi bir artış kaydedildi.

ÜÇ GÜNLÜK İSTANBUL YAĞIŞINA İLİŞKİN VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yağmur bir yandan da günlük yaşantıyı sekteye uğratırken, İstanbul Valiliği son 3 gün içerisindeki yağmura ilişkin verileri paylaştı.

Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan hava tahmin raporları çerçevesinde İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldığını hatırlattı.

Açıklamada ayrıca yağışlı havanın, uyarılara paralel olarak cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkili olduğu belirtildi.

"METREKAREYE ORTALAMA 97,8 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ"

Valilikten yapılan açıklamada, şu sözlere yer verildi:

İstanbul genelinde 29.03.2026 Cumartesi Günü öğle saatlerinden, 31.03.2026 Salı Günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olmuştur.



Yağışlar, özellikle Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Kartal, Beylikdüzü ilçelerinde yoğunlaşmıştır.



Bu süre zarfında İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye ortalama 97,8 kg yağış düştüğü tespit edilmiştir.

"EKİPLER BU SÜREDE VATANDAŞIN MAĞDURİYETİNİ EN ALT SEVİYEDE TUTMAYA ÇALIŞTI"

Açıklamada, Valilik koordinasyonunda devam eden çalışmalar kapsamında AFAD, İBB, İlçe Belediyeleri toplam 6 bin 903 personel, 2 bin 505 araç, iş makinası ve 824 ekipman ile sahadan gelen ihbarlara en kısa sürede müdahale edilerek vatandaşların mağduriyetini en alt seviyede tutmaya çalışıldığı kaydedildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 670 ihbarın geldiğinin bildirildiği açıklamada 375 su baskını, 18 toprak kayması, 2 mahsur kalma, 26 ağaç devrilmesi, 16 duvar çökmesinin yaşandığı belirtildi.