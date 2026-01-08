50 il için alarm verildi: Hazır olun, kuvvetli geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye genelini etkisi altına alması beklenen kuvvetli lodos ve fırtına için peş peşe uyarılar geliyor.

Özellikle İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale, Muğla, Konya ve Afyonkarahisar başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünde bugün sert hava koşulları bekleniyor.

Lodosun etkisini artırmasıyla birlikte rüzgar hızının birçok şehirde saatte 80 ila 120 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor.

Uzmanlar, beklenen fırtına nedeniyle günlük yaşamda ciddi aksaklıklar yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Çatı uçmaları, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri riskine karşı vatandaşların tedbirli olması isteniyor.

50 İLİ ETKİLEYECEK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, lodos ve yağışlardan etkilenecek 50 ili sıraladı:

İzmir

Manisa

Denizli

Aydın

Afyon

Muğla

Kütahya

Uşak

Akdeniz

Antalya

Burdur

Isparta

Mersin

Ankara

Konya

Kayseri

Eskişehir

Kırşehir

Karaman

Kırıkkale

Niğde

Nevşehir

Çankırı

Aksaray

Yozgat

Artvin

Rize

Trabzon

Giresun

Ordu

Tokat

Amasya

Samsun

Bolu

Çorum

Sinop

Karabük

Bartın

Zonguldak

Düzce

İstanbul

Kocaeli

Sakarya

Bursa

Balıkesir

Çanakkale

Edirne

Kırklareli

Tekirdağ

Yalova

Bilecik