50 il için alarm verildi: Hazır olun, kuvvetli geliyor

- Türkiye genelinde etkili olacak kuvvetli lodos ve fırtına nedeniyle 50 il için uyarılar yapıldı.
- Özellikle İstanbul, İzmir, Bursa ve çevrelerinde saatte 80 ila 120 km hızla esmesi beklenen rüzgar, ciddi aksaklıklara yol açabilir.
- Vatandaşların çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olmaları isteniyor.
Türkiye genelini etkisi altına alması beklenen kuvvetli lodos ve fırtına için peş peşe uyarılar geliyor.
Özellikle İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale, Muğla, Konya ve Afyonkarahisar başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünde bugün sert hava koşulları bekleniyor.
Lodosun etkisini artırmasıyla birlikte rüzgar hızının birçok şehirde saatte 80 ila 120 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor.
Uzmanlar, beklenen fırtına nedeniyle günlük yaşamda ciddi aksaklıklar yaşanabileceğine dikkat çekiyor.
Çatı uçmaları, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri riskine karşı vatandaşların tedbirli olması isteniyor.
50 İLİ ETKİLEYECEK
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, lodos ve yağışlardan etkilenecek 50 ili sıraladı:
İzmir
Manisa
Denizli
Aydın
Afyon
Muğla
Kütahya
Uşak
Akdeniz
Antalya
Burdur
Isparta
Mersin
Ankara
Konya
Kayseri
Eskişehir
Kırşehir
Karaman
Kırıkkale
Niğde
Nevşehir
Çankırı
Aksaray
Yozgat
Artvin
Rize
Trabzon
Giresun
Ordu
Tokat
Amasya
Samsun
Bolu
Çorum
Sinop
Karabük
Bartın
Zonguldak
Düzce
İstanbul
Kocaeli
Sakarya
Bursa
Balıkesir
Çanakkale
Edirne
Kırklareli
Tekirdağ
Yalova
Bilecik