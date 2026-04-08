6 günlük hava değişimi: 20 ilde lapa lapa yağacak

Türkiye, önümüzdeki günlerde adeta kışa geri dönüyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre yurt genelinde 6 gün sürecek sonbahar/kış karışımı sert bir hava dalgası etkili olacak.

Soğuk hava ile birlikte kuvvetli rüzgarların görülmesi beklenirken, yaklaşık 20 şehirde kar yağışı öngörülüyor.

KAR GELİYOR

Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıracak yağışlarla birlikte Kartepe ve Uludağ çevresinde kar yağışı bekleniyor. Bu bölgelerde kar kalınlığının artabileceği ve kış turizmi açısından hareketlilik yaşanabileceği belirtiliyor.

Ankara’da ise hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte cuma günü kar tanelerinin görülmesi bekleniyor.

Başkentte kısa süreli de olsa beyaz örtü oluşma ihtimali bulunuyor.

Doğu Anadolu’da ise kar yağışı daha etkili olacak.

Erzurum için yapılan tahminlere göre perşembe gecesi itibarıyla kar yağışı hız kazanacak ve yer yer 15 santimetreye ulaşabilecek.