7 şehir beyaza bürünecek: İşte kar yağışı beklenen iller

Meteoroloji tahminlerine göre 14 Nisan Salı günü Türkiye’nin yüksek kesimlerinde yeniden kar etkisini gösterecek.

Özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde soğuk hava dalgasının etkili olması beklenirken, bazı şehirlerde kar yağışı görülecek.

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, 14 Nisan Salı günü kar yağışı beklenen illeri sıraladı:

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

Bayburt

Gümüşhane

Erzurum

Ağrı

Ardahan

Bitlis

Kars