Hatay'da boynuna zincir sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Defne ilçesinde boynuna zincir sıkışan ve acı çeken köpek, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarılarak tedavi altına alındı.
Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde ilginç anlar kaydedildi.
Boynuna dolanan ve sıkışan zincir nedeniyle zor anlar yaşayan köpeği fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
ZİNCİRDEN KURTARILDI
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, köpeğin boynundaki zinciri çevresine zarar vermeden dikkatlice kesti.
Zincirin kesilmesiyle rahat nefes alan köpek, tedavi işlemleri için barınağa götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)