9 şehirde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor: İstanbullular dikkat Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeydoğu kesimlerindeki bazı iller ile İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'de sarı kod uyarısı vererek gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

AA

Yaz aylarının sona ermesiyle kavurucu sıcaklar yerini serinliğe bırakıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok kesimini etkisi altına alacak sağanak yağışların beklendiğini açıkladı.

9 İLDE SARI KOD UYARISI

MGM tarafından yapılan açıklamada 9 il için sarı kod uyarısı verildi.

Bugün öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Iğdır'ın batısında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İSTANBUL ÇEVRESİNDE DE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Sağanağın Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

MGM'nin sarı kod uyarısının ardından Afet ve Acil Durum Müdürlüğü de sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli;

Ardahan, Kars, Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Iğdır'ın batısında yerel olarak kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SU BASKINLARINA KARŞI UYARI YAPILDI

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)