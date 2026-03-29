Van’da 23 yıllık kan davası barışla noktalandı

Van’ın Özalp ilçesine bağlı Yumruklu Mahallesi’nde 23 yıl önce yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kan davası, düzenlenen barış merasimiyle noktalandı.

Özgül ve Utanç aileleri, araya giren kanaat önderlerinin desteğiyle bir düğün salonunda bir araya geldi.

KUR'AN-I KERİM ALTINDA TOKALAŞMA

Tören sırasında taraflar, Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek tokalaştı ve barış mesajı verdi. Uzun yıllar süren husumet, bu sembolik adım ve karşılıklı anlayışla sona ermiş oldu.

YETKİLİLERDEN TEBRİK

Barış yemeğine katılan Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, “İki ailenin huzur içinde bu güzel topraklarda yaşamaya devam etmelerini temenni ederim. Barışta emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Kanaat önderleri de, yıllardır süren çatışmanın son bulmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.