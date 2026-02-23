Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor: IBAN’la yapılan bu hatanın cezası hapis

Yetkililer, IBAN numaralarının sadece hesap sahibinin kendi işlemleri için kullanılması gerektiğini hatırlattı.

Banka hesabı açıldığı andan itibaren tüm işlemlerin kayıt altına alındığı ve hesap hareketlerinden doğrudan hesap sahibinin sorumlu olduğu belirtildi.

Uzmanlar ise IBAN’ını başkasına kullandıran kişilerin farkında olmadan kara para aklama, dolandırıcılık ya da yasa dışı gelir gibi suçlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Kişilerin masum olduğunu belirtmesi bu tür durumlarda yeterli olmayabilir ve daha ciddi yaptırımlarla sonuçlanabilir.

IBAN ÜZERİNDEN "MAĞDURİYET" TUZAĞI

Son dönemde yargı ve maliye kayıtlarına yansıyan "IBAN mağdurluğu" vakaları korkutucu boyuta ulaştı.

Vatandaşların iyi niyetle veya ek kazanç vaadiyle banka hesaplarını başkalarına kullandırması, geri dönüşü olmayan hukuki süreçleri beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, kişisel banka hesaplarının kesinlikle üçüncü şahıslara emanet edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Yapılan incelemelerde, başkasına kullandırılan hesaplar üzerinden; kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanı gibi ağır suçların işlendiği tespit edildi.

PARA TRANSFERLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Fatura Olmadan Transfer Yapmayın: Hizmet veya mal alımı kanıtlanamayan ödemeler incelemeye takılıyor.

İsimleri Kontrol Edin: Ödeme yaptığın kişinin adı ile fatura kesen firmanın adı birebir aynı olmalı.

Açıklama Kısmı Sizin Sigortanızdır: Ödemenin neden yapıldığını (örn: "X plakalı araç kira bedeli") mutlaka eksiksiz doldurun.

Hesabınızı Kimseye Emanet Etmeyin: "Sadece bir para gelecek, sonra sana göndereceğim" diyenlere inanmayın; kendinizi ağır suçlamaların ortasında bulabilirsiniz.