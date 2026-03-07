Abdulhadi Turus YTB Başkanlığı'na resmen atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanlığına Abdulhadi Turus atandı.

Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda yapılan atama, 7 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

VEKALETEN YAPTIĞI YTB BAŞKANLIĞI GÖREVİNE RESMEN ATANDI

Kararla birlikte YTB Başkanlığı görevini bir süredir vekaleten yürüten Turus, kurum başkanlığına resmen atanmış oldu.

Daha önce YTB Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Turus, 14 Temmuz 2025 tarihinde kurum başkanlığı görevini vekaleten üstlenmişti.

ABDULHADİ TURUS KİMDİR ?

1982 yılında Almanya’nın Stuttgart kentinde doğan Abdulhadi Turus, ilköğreniminin bir bölümünü Almanya’da, ortaöğrenimini ise memleketi Elazığ’da tamamladı.

Lisans eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlayan Turus, yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığında 2011 yılında göreve başlayan Turus, 2014 yılında Başbakanlık Müşaviri olarak atandı.

YURT DIŞINDAKİ TÜRK DİASPORASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜ

2011-2018 yılları arasında TİKA'da Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü.

Kasım 2018 itibarıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na (YTB) Başkan Yardımcısı olarak atanan Turus, bu görevi süresince yurt dışında sayıları 7 milyonu bulan Türk diasporasına yönelik çalışmaların yürütülmesinde görev aldı.

Turus ayrıca Balkanlar, Orta Asya, Kafkasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada yaşayan soydaş ve akraba topluluklara yönelik faaliyetlerin yürütülmesini sağladı.

ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARINA KATKI SUNDU

Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Turus, çok sayıda uluslararası organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sundu.

Turus, 2022 yılında 102 ülkeden 3 bin sporcunun katılımıyla Dünya Göçebe Oyunları kapsamında İznik’te düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Kurulu'nda Başkan Vekili olarak görev yaptı.

2025 yılında Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Turus, halen bu görevini ve sivil toplum çalışmalarını sürdürüyor.