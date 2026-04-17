Kumluca’da karavan krizi: Sahillerde konaklama yasaklandı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde sahil şeridinde alınan karavan konaklama yasağı, bölgede hem uygulama hem de sonuçları açısından tartışma başlattı. Kaymakamlık kararı doğrultusunda yapılan müdahale sonrası karavancılar, sahil alanlarından çıkarıldı.

SAHİL ŞERİDİNDE KONAKLAMAYA YASAK

Kumluca Kaymakamlığı tarafından yayımlanan genelgeyle, ilçe genelinde sahil ve kamuya açık alanlarda karavanla konaklama yasaklandı. Karar kapsamında, yalnızca ruhsatlı ve izinli kamp alanlarında konaklamaya izin verileceği bildirildi.

JANDARMA MÜDAHALESİYLE BÖLGE BOŞALTILDI

Mavikent Mahallesi Aktaş sahilinde konaklayan karavan sahipleri, jandarma ekipleri tarafından bölgeden çıkarıldı. Belediye tarafından Beykonak Mahallesi’nde karavanlar için alan oluşturulmasına rağmen, sahil hattında kalan karavanlara müdahale edildi.

GEREKÇE: KAMU DÜZENİ VEÇEVRE KORUMA

Kaymakamlık açıklamasında, karavan kullanımındaki artışın çevre düzeni, trafik güvenliği, kamu alanlarının kullanımı ve orman yangınlarıyla mücadele açısından sorun oluşturduğu ifade edildi. Bu nedenle sahil şeritleri ve yol kenarlarında konaklamanın sınırlandırıldığı belirtildi.

KARAR TOPLUMDA FARKLI TEPKİLER YARATTI

Alınan uygulama, ilçe sakinleri ve ziyaretçiler arasında görüş ayrılıklarına neden oldu. Bir kesim karavanların sahil kullanımını kısıtladığını ve çevre kirliliğine yol açtığını savunurken diğerleri, karavan turizminin ekonomik ve sosyal katkı sağladığını dile getirdi.

KARAVANCILAR TEPKİLİ: "BİZE ALAN GÖSTERİLMEDİ"

Bölgeden çıkarılan karavan sakinleri ise karara tepki gösterdi. Karavancılar, çevre temizliğine katkı sağladıklarını ve uygun alanlar gösterilmeden tahliye edildiklerini belirtti.

Bazı karavancılar, uzun yıllar çalıştıktan sonra emeklilik dönemlerini doğayla iç içe geçirmek istediklerini ifade ederken, kendilerine yönelik uygulamaların haksız olduğunu savundu.

"HEM DOĞAYI KORUYORUZ HEM MAĞDUR EDİLİYORUZ"

Karavanda yaşayan bazı vatandaşlar ise genelleme yapılmasına tepki göstererek, kötü uygulamaların tüm karavancılara mal edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Yetkililerden düzenli ve uygun alanların oluşturulması talep edildi.

Kumluca’daki karavan yasağı, hem turizm hem de kamu düzeni açısından yeni bir tartışmayı beraberinde getirirken, bölgedeki uygulamaların nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.