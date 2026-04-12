Abdulkadir Uraloğlu: 8 yılda Başkentray ile 140,3 milyon yolcu taşıdık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 12 Nisan 2018'de modernize edilerek yeniden hizmete açılan Başkentray'ın 8. hizmet yılı vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, Başkentray Projesi ile mevcut hattın tamamen yenilenip standardının da yükseltilerek metro standardında ulaşım yapılmaya başlandığını dile getirdi.

"BAŞKENTRAY İLE METRO STANDARDINDA BANLİYO HİZMETİ VERMEYE BAŞLADIK"

Uraloğlu, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Başkentray’ı yüksek hızlı tren, banliyö ve konvansiyonel tren işletmeciliğine uygun olarak inşa ettik. Başkentray ile Kayaş-Sincan arasında metro standardında banliyö hizmeti vermeye başladık.

Proje kapsamında, 24 adet banliyö istasyonunun metro standardında yeniden inşa ettik. Eryaman YHT Gar’ı da bu proje kapsamında tamamlayarak Eryaman’da YHT ve banliyö hizmeti vermeye başladık."

"8 YILDA 140,3 MİLYON YOLCU"

Yolcu sayılarına ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"8 yılda Başkentray ile 140,3 Milyon yolcu taşıdık. Başkentray'ı her gün ortalama 76 bin yolcu kullanıyor, yoğun günlerde bu sayı 115 bine kadar çıkıyor."

"HIZLI, GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM İMKANI SUNUYORUZ"

Bakan Uraloğlu, Başkentray'ın modern altyapısı ve yüksek kapasitesiyle başkentte toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sincan ile Kayaş arasında uzanan yaklaşık 36 kilometrelik hat üzerinde vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunuyoruz. Günlük binlerce yolcuya hizmet veren sistemimiz, yoğun saatlerde sıklaştırılan seferlerle bekleme sürelerini minimuma indiriyor."

"ŞEHİR İÇİNDE KESİNTİSİZ ULAŞIMA KATKI SAĞLIYORUZ"

Başkentray'ın sadece bir banliyö hattı olmadığını, aynı zamanda entegre bir ulaşım projesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Metro, otobüs ve diğer toplu taşıma sistemleriyle sağlanan bağlantılar sayesinde vatandaşlarımızın şehir içinde kesintisiz ulaşımına katkı sağlıyoruz."

Projede erişilebilirlik ve yolcu konforunun ön planda tutulduğunu belirten Uraloğlu, tüm istasyonların engelli vatandaşların kullanımına uygun şekilde düzenlendiğini, modern tren setleriyle ferah ve güvenli bir seyahat imkanı sunulduğunu kaydetti.