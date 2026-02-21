Mudanya–Gemlik yolunda heyelan temizlendi, bölge dronela görüntülendi

Bursa’da Mudanya ile Gemlik ilçelerini birbirine bağlayan Güzelyalı-Kurşunlu yolu üzerinde gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen heyelan, yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri, emniyet güçleri, belediye ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Yamaçtan kopan toprak ve ağaç parçaları yolu kapatırken, sabaha kadar yer yer küçük çaplı kaymaların sürdüğü gözlendi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte iş makineleriyle yürütülen çalışmalar sonucu hafriyat büyük ölçüde temizlendi ve yol kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

Heyelan sırasında yoldan geçen bir otomobilde bulunanların saniyelerle olası bir facianın eşiğinden döndüğü belirtildi.

"YOĞUN YAĞIŞ VE ANİ ISINMA ETKİLİ OLDU"

Bölgede incelemelerde bulunan Deniz Dalgıç, heyelanın oluşumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde etkili olan aşırı yağışların toprağı doygunluğa ulaştırdığını belirten Dalgıç, ani hava ısınmasının da kaymayı tetiklediğini ifade etti.

Dalgıç, kayalık yapının üzerindeki toprak kütlesinin suya doyması ve ardından meydana gelen hızlı ısınma nedeniyle aderansını kaybederek aşağı doğru hareket ettiğini söyledi. Olayda can ya da mal kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

ÜST KESİMDEKİ KONUTLAR İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Üst kesimlerde bulunan ruhsatlı ve kurallara uygun yapıların şu aşamada risk taşımadığını belirten Dalgıç, riskli olabileceği değerlendirilen alanlarda uzman incelemelerinin sürdüğünü ve teknik rapor hazırlanacağını kaydetti.

Yolun sorumluluğunun Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait olduğunu hatırlatan Dalgıç, rapor doğrultusunda gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Öte yandan heyelan bölgesi drone ile havadan görüntülenirken, yetkililer olası yeni toprak kaymalarına karşı tedbirlerin sürdüğünü açıkladı.