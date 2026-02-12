Adana'da feci kaza: Anne yaralandı, sürücü oğlu öldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'da Seyhan İlçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Ömer Faruk Ş. (23) kullandığı 01 BEN 398 plakalı Mercedes marka otomobiliyle refüje çarptı.

OTOMOBİL 65 METRE ŞARAMPOLE YUVARLANDI: SÜRÜCÜ GENÇ ÖLDÜ

Çarpmanın etkisiyle aracın lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp yaklaşık 65 metre şarampolden aşağı yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ömer Faruk Ş.'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yolcu konumundaki anne S.Ş. ise hastaneye kaldırıldı.

Yapılan incelemelerin ardından Ömer Faruk Ş.'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.