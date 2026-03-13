Adana'da otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü can verdi

Adana'da belediye otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Adana'nın Sarıçam ilçesi Kozan Bulvarı'nda E.C.'nin kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen belediye otobüsü çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü E.C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemelerin ardından cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi