Konya'da biber gazıyla kuyumcuya giren maskeli hırsızlar imitasyon bilezikleri çaldı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Lale Caddesi'nde yüzleri maskeli 3 şüpheli, biber gazı kullanarak kuyumcuya girdi.

Şüpheliler vitrinde bulunan 8 adet imitasyon bileziği alarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Kaçan şüphelilerin kanalizasyon hattını kullanmış olabileceği ihtimali üzerine çevredeki rögar kapakları ile kanalizasyon giriş ve çıkışları kontrol edildi ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.