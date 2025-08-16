Adana'da su borusu patladı, mahalleyi su bastı

Adana'da altyapı sorunu...

Adana'nın Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde Adana Büyükşehir Belediyesi iştiraki ASKİ’ye ait içme suyu borusu, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Patlamanın ardından sokaklar kısa sürede göle dönerken, evleri de su bastı.

VATANDAŞLAR DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Mahalle sakinleri, ani su taşkını nedeniyle evlerinde ve bahçelerinde maddi hasar oluştuğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

ASKİ ekipleri, patlayan borunun onarılması ve suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

"GEÇTİĞİMİZ AYLARDA DA SU BORUSU PATLADI"

Mahalle sakinlerinden Necati Urba, "Geçtiğimiz aylarda da su borusu patlamıştı. Sabah işe geldik her taraf suydu, ekipleri çağırdık geldiler ama halen sularımız kesik. Mağdur olduk." dedi.

"SÜREKLİ BU SORUNU YAŞIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Gülistan Büyükkaya, "Sürekli bu sorunu yaşıyoruz. Ben 4 yıldır bu mahalledeyim 3 defa su borusu patladı. Evi su basmadı ama kapının önüne kadar su geldi." ifadelerini kullandı.

"DENİZ GİBİ SU, EVİ BASTI"

Vatandaşlardan Mehmet Eset de, "Sabah su patladı, deniz gibi su evi bastı. Çocuklarımız hep korktu, ikinci kata çıktık. Su patlamasını her zaman yaşıyoruz, patlamayan bir şey yok. Vatandaşlar hep mağdur oldu." diye konuştu.