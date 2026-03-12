İstanbul Kantin Kartı başvurusu: 2 bin TL kantin kartı nasıl alınır

İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilere bir müjde verdi.

Vali Gül, okula giden kardeşlerimiz ile ilgili yeni bir çalışma başlattıklarını duyurdu.

İlk defa bu yıl uygulanacak "Gönülden Bir Öğün Kartı" uygulamasına ilişkin bilgi veren Gül, "Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde geçerli olacak ve her ay düzenli olarak 2'şer bin lira buna para yükleyeceğiz ve sizin kantinde başta yemek olmak üzere zorunlu olan ihtiyaçlarınızda geçerli olacak." diye konuştu.

Öğrenciler ve veliler, kantin kartı başvurusu için detayları araştırmaya başladı.

Peki; İstanbul kantin kartı nasıl alınır? 2 bin TL kantin kartı nereden alınır? Detaylar haberimizde...

2 BİN TL KANTİN KARTI BAŞVURUSU 2026

2 bin lira kantin desteği için başvuru detayları henüz netleşmedi. Bu kapsamda, her öğrenciye verilecek mi yoksa kriterler mi değerlendirilecek açıklanmadı.

Öğrencilerin okul müdürlüklerinden kartları teslim alabileceği öngörülse de bazı şartlar gerekli olabilir.

Konuya dair açıklama geldikçe haberimiz güncellenecektir.