Sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşıyor: Batıya bahar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre Türkiye genelinde, önümüzdeki günlerde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklarla birlikte yer yer yağışlı ve bulutlu bir hava hakim olacak.

Özellikle güney ve kıyı bölgelerde bahar havası hissedilirken, iç ve doğu kesimlerde ise daha serin ve kar örtüsü etkisinin devam edebileceğini gösteriyor.

BULUTLU BİR GÖKYÜZÜ GÖRÜLECEK

Bugün ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıklar 20-23 derece seviyelerine ulaşırken, Marmara ve Karadeniz kıyılarında 10-15 derece bandında seyrediyor.

Doğu Anadolu'da bazı noktalarda -5 ile -10 derece gibi düşük değerler görülüyor.

KARADENİZ'E SAĞANAK GELİYOR

Cuma günü yağışlı bölgelerin artması bekleniyor.

Özellikle Karadeniz Bölgesi'nin doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu'da yer yer gök gürültülü sağanak ve kar yağışı öngörülüyor.

Batı ve güneybatıda sıcaklıkların 18-22 derece civarında seyredeceği, iç kesimlerde 12-16 derece arasında kaydedileceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLI BİR GÜN YAŞANACAK

Cumartesi günü yağışlı havanın batıya ulaşması bekleniyor.

Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar öngörülüyor.

Akdeniz kıyılarında 20 derece üzerinde sıcaklıkların devam edeceği, Doğu Anadolu'da soğuk havanın ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Pazar günü yağışların Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da devam etmesi bekleniyor.

Batı bölgelerde havanın açılacağı, sıcaklıkların 15-20 derece arasında olacağı öngörülüyor.

İç kesimlerde sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

DOĞUDA KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Pazartesi günü yağışlı havanın kuzeydoğu ve doğu bölgelerde yoğunlaşması bekleniyor.

Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'da kar, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Batı ve güneyde parçalı bulutlu, daha ılıman bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

12 Mart Perşembe:

13 Mart Cuma:

14 Mart Cumartesi:

15 Mart Pazar:

16 Mart Pazartesi: