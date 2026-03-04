Artvin’de tehlike yaratan kayalar kontrollü şekilde düşürüldü

Artvin’in Borçka ilçesi Aksu Mahallesi’nde yıllardır yol güvenliğini tehlikeye atan dev kaya kütleleri, ekiplerin müdahalesiyle kontrollü olarak düşürüldü. Tonlarca ağırlıktaki kayalar, hem sürücüler hem de çevredeki vatandaşlar için ciddi risk oluşturuyordu.

EKİPLER VE DAĞCILAR GÖREVDE

Operasyon, AFAD koordinasyonunda profesyonel ekipler ve dağcıların katılımıyla yürütüldü. Çalışmalar sırasında yol ve çevrede güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuldu, olası bir riskin önüne geçildi.

Kayaların kontrollü düşürülmesiyle Borçka-Aksu yolunun güvenliği sağlandı, trafik akışı normale döndü.

DÜŞÜRME ANI KAMERAYA YANSIDI

Tonlarca kayanın düşürülme anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülerde, dev kaya parçalarının kontrollü şekilde koparılarak aşağı düşürüldüğü anlar net bir şekilde görülüyor.

Yetkililer, benzer risklerin önüne geçmek için bölgedeki kaya ve heyelan noktalarında düzenli olarak kontrollerin yapılacağını bildirdi.