Şubat ayının lideri belli oldu: İşte Türkiye'de en çok satan otomobiller

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan Şubat ayı verileri, otomotiv pazarında sınırlı bir daralmaya işaret etti.

Satış adetlerinde önceki aya kıyasla yaşanan ılımlı gerilemeye rağmen bazı markalar güçlü performanslarını korudu.

Peki, Şubat ayında tüketicinin tercihi hangi markalardan yana oldu? İşte segment segment öne çıkan isimler…

ŞUBAT’TA EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLER

Renault: 11.898 adet

Peugeot: 8.244 adet

Fiat: 7.542 adet

Toyota: 7.535 adet

Volkswagen : 5.580 adet

Opel: 5.237 adet

Ford: 5.099 adet

Hyundai: 4.960 adet

Citroen: 4.885 adet

Skoda: 3.323 adet

Togg: 2.950 adet

Mercedes-Benz: 2.185 adet

Kia: 2.056 adet

BMW: 1.677 adet

Chery: 1.618 adet

Nissan: 1.586 adet

KG Mobility – Ssangyong: 1.487 adet

BYD: 1.428 adet

Audi: 1.389 adet

Mini: 1.301 adet