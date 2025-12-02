Adana'nın Seyhan Nehri'nde kuraklı nedeniyle balık ölümleri arttı

- Adana'da kuraklık nedeniyle Seyhan Nehri'nde su seviyesi azaldı ve balık ölümleri arttı.
- Seyhan Barajı'ndaki su seviyesi düşük olduğu için nehre yeterince su verilemiyor.
- Bazı vatandaşlar balık ölümlerini fırsat bilerek nehre balık tutmaya gidiyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Adana son 52 yılın en kurak günlerini yaşıyor.
Seyhan Barajı’nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle barajdan nehre su yeteri kadar verilemiyor.
BALIK ÖLÜMLERİ ARTTI
Suyun azalması ve oksijen seviyesinin yetersiz kalması sonucu nehirde balık ölümleri başladı.
Su seviyesinin kritik düzeyde düşmesiyle yaşam alanı daralan balıkların yüzeye çıktığı görülürken, çöpler de çirkin bir görüntü oluşturdu.
FIRSAT BİLİP BALIK TUTMAYA GİTTİLER
Bölgedeki balık ölümlerinin arttığı gözlemlenirken, kıyıya vuran balıkların martılar tarafından avlandığı görüldü.
Bazı vatandaşlar ise durumu fırsat bilerek nehrin kenarına gelip balık tuttu.