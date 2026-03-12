Mersin'de ojeli tırnaklarıyla erkek egemen kuyumculukta ustalığa yükseldi

Mersin’de yaşayan Aleyna Ülger, arkadaşının yönlendirmesiyle 3 yıl önce Akdeniz ilçesindeki bir kuyum atölyesinde çırak olarak mesleğe başladı. İlk başta el kesikleri ve yaralarla uğraşan Ülger, zamanla altın işlemeciliğinin en zor alanlarından biri olan sadekarlığı öğrenerek ustalığa yükseldi.

OJELİ TIRNAKLARLA ALTIN SANATINI İCRA EDİYOR

Ülger, yüksek sıcaklıkta altın eritip hurda ve külçe altınları kolye, bilezik, küpe ve yüzük gibi takılara dönüştürüyor. Genç ustanın “uzay”, “saman”, “prenses”, “ışıltı”, “piramit” ve “masif” tasarımları kent genelindeki kuyumcularda satışa sunuluyor:

İnsanlar özellikle bu ojeli tırnaklarla nasıl yaptığımı merak ediyor. ‘Bu ojeli tırnaklarla yapamazsın’ diyen çok oldu ama alışınca gayet rahat yapılabiliyor.

KADINLARIN SEKTÖRDE DAHA FAZLA YER ALMASINI İSTİYOR

Ülger, kuyumculuk sektöründe kadınların azlığına dikkat çekerek, “İnsanın isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Daha fazla kadının bu işe yönelmesini istiyorum” dedi. İleride kendi atölyesini açmayı planlayan genç usta, özel siparişlerle çalışmaya devam ediyor.

ATÖLYE SAHİBİ, GENÇ USTAYI ÖVDÜ

Atölye sahibi Aytaç Ekici, Ülger’in kısa sürede mesleği kavradığını ve işleri hızlı öğrendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Erkeklere oranla daha iyi algılayabiliyor diyebilirim. Aleyna bu konuda güzel bir örnek. Kadınların kuyumculuk sektöründe daha fazla yer alması gerekiyor. Ev hanımları da kendini geliştirebilir.