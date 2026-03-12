İndirim sonrası zam kapıda! 12 Mart 2026 benzin, motorin ve otogaz fiyatları

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel gelişmeler pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Dün gece itibarıyla akaryakıt fiyatlarına indirim geldi. Sektör kaynaklara göre benzine 47 kuruş, motorine 76 kuruş zam beklenildiği öğrenildi.

Daha önce fiyat artışlarının etkisini sınırlamak amacıyla eşel mobil sistemi de devreye alınmıştı.

Peki 12 Mart 2026 Perşembe günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 60.39 TL

Motorin: 64.16 TL

LPG: 30.49 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 61.35 TL

Motorin: 65.27 TL

LPG: 30.37 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 61.63 TL

Motorin: 65.55 TL

LPG: 30.29 TL

Fiyatlar, şirket ve bölgelere göre değişiklik gösterebilir.