Adı neden kırkikindi: İşte kırkikindi yağmuru tarihleri ve özellikleri

Kırkikindi, bilimsel adıyla konveksiyonel (yükselim) yağışlar kategorisinde yer alır.

Güneş ışınlarıyla ısınan yer seviyesindeki havanın hızla yükselerek soğuması ve yoğunlaşması sonucu oluşur.

Genellikle öğleden sonra, güneşin en dik açıyla geldiği saatlerin ardından başladığı için halk arasında "ikindi vakti yağan" anlamında bu isimle anılır.

NEDEN KIRKİKİNDİ?

İsmindeki "kırk" ifadesi, bu yağışların yaklaşık 40 gün boyunca aralıklarla devam edeceğine dair kadim bir halk inanışına dayanır.

Bilimsel olarak her yıl tam 40 gün süreceğine dair kesin bir kural olmasa da, atmosferik koşullar uygun olduğunda bahar sonundan yaz başına kadar süren uzun bir periyoda yayılabilir.

KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Kırkikindi yağışları genellikle nisan yağışlarının ardından, mayıs ayının sonlarına doğru daha belirgin hale gelir.

Yaz başlangıcına kadar sürebilen bu sistem, özellikle öğleden sonra kısa süreli ama etkili sağanaklar şeklinde kendini gösterir. Bazı günlerde ise yağışlar birkaç saat içinde önemli miktarda su bırakabilir.

HANGİ BÖLGELERDE GÖRÜLÜR?

Kırkikindi yağmurlarının "ana vatanı" olarak İç Anadolu Bölgesi (Ankara, Konya, Eskişehir, Kayseri) kabul edilir. Ancak sadece burayla sınırlı kalmayıp;

Doğu Anadolu’nun yüksek platolarında, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde, Ege ve Marmara’nın iç bölgelerinde de sıklıkla görülür.