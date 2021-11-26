Ağrı Belediyesi, ekmeği 1 lira 40 kuruşa satacak

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 210 gram ekmeğin belediye tarafından 1 lira 40 kuruşa halka ulaştırılacağını açıkladı. Sayan, ayrıca il genelinde belirlenen 15 noktaya büfe kuracaklarını aktardı.

Ağrı’da 1 lira 75 kuruş olan ekmeğin fiyatını ekonomik nedenlerle az bulup, zam isteyen fırıncılar, market ve bakkallara ekmek dağıtımını durdurdu.

Yaşanan ekmek kriziyle ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Savcı Sayan, ekmeğin halka 1 lira 40 kuruştan belediye tarafından ulaştırılacağını söyledi.

“YARINDAN İTİBAREN BÜTÜN MARKETLERE DE VERECEĞİZ”

Ağrı Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda incelemelerde bulunan Başkan Sayan, şöyle konuştu:

“Ekmek üzerine son günlerde spekülasyon, manipülasyon yapılıyor. '4 lira, 5 lira olacak; ekmek bulunmuyor'. Böyle iftira ve algılarla bizi, halkımızı tedirgin etmeye çalışıyorlar. Biz Ağrı Belediyesi olarak, bugünden itibaren yarın piyasada olacak şekilde 1 lira 40 kuruştan ekmeğimizi satışa sunuyoruz. Dolayısıyla Ağrı’daki vatandaşlarımız belki de Türkiye’nin en ucuz ekmeği, diyebileceğimiz fiyata alabilecekler. Ekmek bulunmaması ya da fiyatın yüksek olması konusunda herhangi bir korku olmasın, ekmek bizim için kutsaldır. Halkımız için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yarından itibaren bütün marketlere de vereceğiz.

“1 LİRA 40 KURUŞTAN EKMEK SATIŞINA DEVAM EDECEĞİZ”

Yaklaşık olarak 100 bin ekmeği, ihtiyaç olması halinde kapasiteyi daha da artırabilecek şekilde ekmeği 1 lira 40 kuruştan satışa sunacağız. En ucuz ulaşım Ağrı’daydı, en uzun ekmek de Ağrı’da olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da inşallah Ağrı’yı örnek alır, ekmek fiyatını aşağı indirmek için çaba sarf eder. Milleti korkutmak, tedirginlik yaratmak için 4-5 liralık fiyatlardan bahsetmez. İstanbul Halk Ekmek eğer bizim maliyetlerimizde üretemiyorsa biz ekmek üretip oraya gönderelim diyeceğiz ama ayıp olacak. Biz Ağrılı kardeşlerimize 1lira 40 kuruştan ekmek satışına devam edeceğiz. Herkese afiyet olsun, ekmek bizim için kutsaldır.”

15 NOKTAYA BÜFE KURULACAK

Başkan Sayan ayrıca il genelinde belirlenen 15 noktaya büfe kuracaklarını ve ekmek tedariki konusunda da sorun yaşanmayacağını belirtti.