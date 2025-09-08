Ağrı Dağı’nda sıcak hava, kayaları yerinden kopardı

Türkiye’nin en yüksek zirvesi Ağrı Dağı’nda sıcak hava dalgası nedeniyle kayalar yerinden koparak yamaçlardan yuvarlandı. Eteklerde yaşanan bu doğal olay, görsel bir manzara sunsa da dağcılar ve ziyaretçiler için tehlike oluşturdu.

GÜRÜLTÜ VE TOZ BULUTUYLA İLERLEYEN KAYALAR

Çekilen görüntülerde, güneşin etkisiyle ısınan kayaların büyük gürültülerle parçalanıp aşağıya yuvarlandığı görüldü. Yoğun toz bulutlarının yükseldiği yamaçlarda, kaya parçalarının hızla ilerlediği anlar dikkat çekti.

"KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ"

Bölgede uzun süredir rehberlik yapan Cuma Saltık, ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını belirterek, “Küresel ısınma doğanın dengesini ciddi şekilde etkiliyor. Ağrı Dağı’nda bile bu değişimi artık açıkça görmeye başladık.” dedi.