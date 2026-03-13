Uzmanlardan “bayram” uyarısı: Hava ters köşe yapacak

Ramazan Bayramı yaklaşırken gözler hava durumuna çevrildi. Meteoroloji uzmanları bayram günlerinde etkili olabilecek hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı.
Ramazan Bayramı yaklaşırken hava durumuna ilişkin yeni uyarılar gelmeye başladı.
Meteoroloji uzmanları, son günlerde etkili olan güneşli ve ılık havanın aldatıcı olabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bayram günlerinde bazı bölgelerde sıcaklıkların düşebileceği ve yer yer yağışların görülebileceği belirtildi.
YAĞIŞLI HAVA BEKLENİYOR
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, bayramda soğuk ve yağışlı havanın etkili olabileceğini duyurdu.
X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Bayramda poyrazlı üşütücü soğuk ve yer yer yağışlı bir hava olabilir. Gelişmeleri takip ediyoruz.”
