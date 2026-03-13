Emekliye bayram öncesi ilaç gibi gelecek: Denizbank'tan 27.000 TL ödeme

Emeklilere yönelik banka promosyonlarında rekabet hız kesmeden devam ediyor. DenizBank, maaşını bankaya taşıyan emekliler için yeni bir kampanya başlattığını duyurdu.
Emekli maaşı promosyonları bankaların yeni kampanyalarıyla gündemdeki yerini koruyor.
DenizBank, maaşını bankaya taşıyan emekliler için dikkat çeken bir promosyon fırsatı sundu.
Banka, maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 27 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu.
Kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler için başvuruların 31 Mart 2026 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.
27.000 TL’YE VARAN ÖDEME
DenizBank’ın açıkladığı kampanyada emeklilere verilen promosyon iki farklı bölüm halinde sunuluyor.
Buna göre maaş tutarına göre 12 bin TL’ye kadar standart nakit promosyon ödemesi yapılırken, bankanın bazı ürünlerinin kullanılması durumunda 15 bin TL’ye kadar ek promosyon verilebiliyor. Böylece toplam ödeme tutarı 27 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
Ek promosyondan yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar arasında Kredili Mevduat Hesabı (KMH) kullanımı, otomatik fatura talimatı verilmesi ve aktif kredi kartı kullanımı bulunuyor.
MAAŞA GÖRE PROMOSYON TUTARLARI
0 – 9.999 TL maaş alanlar
Standart promosyon: 5.000 TL
KMH kullanımı: 2.000 TL
Fatura talimatı: 2.000 TL
Kredi kartı aktifliği: 8.000 TL
Toplam: 17.000 TL
10.000 – 14.999 TL maaş alanlar
Standart promosyon: 8.000 TL
KMH kullanımı: 2.000 TL
Fatura talimatı: 3.000 TL
Kredi kartı aktifliği: 8.000 TL
Toplam: 21.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş alanlar
Standart promosyon: 10.000 TL
KMH kullanımı: 2.000 TL
Fatura talimatı: 4.000 TL
Kredi kartı aktifliği: 8.000 TL
Toplam: 24.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar
Standart promosyon: 12.000 TL
KMH kullanımı: 2.000 TL
Fatura talimatı: 5.000 TL
Kredi kartı aktifliği: 8.000 TL
Toplam: 27.000 TL
Emekli maaşını DenizBank’a taşımak isteyen vatandaşlar başvurularını e-Devlet, DenizBank mobil uygulaması veya banka şubeleri üzerinden gerçekleştirebiliyor. K