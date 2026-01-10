Ağrı'da bina çatılarındaki dev buz sarkıtları tehlike saçıyor

- Ağrı'da hava sıcaklıkları eksi 20 dereceye düşerek günlük yaşamı zorlaştırıyor.
- Bina çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları meydana geliyor.
- Bu sarkıtlar, özellikle yayaların yoğun olduğu bölgelerde tehlike arz ediyor.
Hava sıcaklıklarının eksi 20 dereceye kadar düştüğü Ağrı’da, dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Aşırı soğukların etkisiyle bina çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları ise tehlike saçıyor.
DEV BUZ SARKITLARI TEHLİKESİ
Gündüz saatlerinde kısmen eriyen kar sularının gece yeniden donması sonucu oluşan buz kütleleri, özellikle yayaların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda tehlike oluşturuyor.