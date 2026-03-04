Samsun'da 'bedeş turpu' hasadı

Samsun'un Alaçam ilçesinin Yukarısoğukçam, Akgüney, Aşağıakgüney, Yeşilköy ve Yukarıelma mahallelerinde yetiştirilen “Bedeş turpu”nun ekimi, ağustos ve eylül aylarında yapılıyor. Hasat ise ekim ayında başlıyor ve nisan sonuna kadar devam ediyor.

Yaklaşık 25 yıl önce Yukarısoğukçam Mahallesi’nde başlayan turp üretimi, bugün 45 üretici tarafından yaklaşık 1000 dönüm alanda sürdürülüyor. Dekar başına ortalama 2 ton verim alınıyor.

ÜRETİCİLERE TARIM DESTEĞİ

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilere teknik ve lojistik destek sağlıyor. Mahalle sakinleri, turp üretiminin hem ekonomik hem de sosyal anlamda mahalle için önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirtiyor.

Yukarısoğukçam Mahallesi’nde turp yetiştiriciliği yapan Fatih Kurumaz, “Turp üretimi başlangıçta yan gelir olarak yapılıyordu, bugün ise mahalle için en önemli gelir kaynaklarından biri.” dedi.

ZORLU HASAT SÜRECİ

Mahalle sakinlerinden Saliha Yamanlı, turpların çıkarılması, kesilmesi, temizlenmesi ve hazırlanması gibi tüm aşamaların nisan sonuna kadar sürdüğünü belirterek, “Çamurun içinde zor şartlarda çalışıyoruz. Ramazan ayında oruç tutmamıza rağmen geçim kaynağımız için çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.