Ağrı'da kaçak sigara operasyonu: 10 bin 400 paket ele geçirildi

İHA
Ağrı il merkezinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde; il merkezinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 10 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir"
Kaçakçılık faaliyetlerine karşı denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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