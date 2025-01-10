Ağrı'da kaçak sigara operasyonu: 10 bin 400 paket ele geçirildi
İHA

Ağrı il merkezinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde; il merkezinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 10 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir"

Kaçakçılık faaliyetlerine karşı denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar