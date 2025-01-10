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Ağrı'da kaçak sigara operasyonu: 10 bin 400 paket ele geçirildi

Ağrı'da kaçak sigara operasyonu: 10 bin 400 paket ele geçirildi Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüpheli bir araçta yapılan aramada 10 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.