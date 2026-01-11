Ağrı’da 'kar kaplanları'ndan 7/24 ulaşım mesaisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış mevsiminin sert geçtiği Ağrı’da, son günlerde etkisini artıran kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Karayolları ekipleri, yolların açık tutulması ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

41 İŞ MAKİNESİYLE SAHADALAR

Karayolları 123. Şube Şefliğine bağlı ekipler, kamuoyunda “kar kaplanları” olarak anılan personel ve 41 iş makinesiyle sorumluluk alanındaki kara yollarında karla mücadele ediyor. Ekipler, kapanan yolları kısa sürede yeniden ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor.

AĞRI-KAĞIZMAN YOLU YENİDEN AÇILIYOR

Ağrı ile Kars’ın Kağızman ilçesini birbirine bağlayan kara yolu, son yağışların ardından ulaşıma kapandı. Bölgeye sevk edilen ekipler, 4 iş makinesiyle yürüttükleri çalışmayla yolun büyük bölümünü yeniden trafiğe açtı.

2 BİN 270 METREDE ZORLU MÜCADELE

Deniz seviyesinden 2 bin 270 metre yükseklikte bulunan Yukarıkent Geçidi mevkiinde çalışmalarını sürdüren ekipler, tipi ve düşük sıcaklıklara rağmen karla mücadeleyi kesintisiz devam ettiriyor.

Karayolları 123. Şube Şefi Osman Ökten’in koordinasyonunda yürütülen karla mücadele çalışmaları, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından dronla görüntülendi.